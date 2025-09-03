ضبط سائق توك توك اعتدى على سيدة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر قيام سائق مركبة "توك توك" بالتعدي على سيدة بسبب خلافات على الأجرة، وحينما حاول أحد المواطنين معاتبته وتصويره قام بالإشارة إليه بإشارات منافية للآداب.

وبالفحص والتحريات تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مركبة التوك توك وقائدها، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

