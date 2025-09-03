الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم "العلاج الروحاني" في الإسكندرية

المتهم , فيتو
المتهم , فيتو

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص في محافظة الإسكندرية بتهمة الاستيلاء  على أموال المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

وكشفت التحريات أن المتهم، له معلومات جنائية سابقة، وأنه روّج لنشاطه غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يمارس أعمال الدجل والشعوذة ويستدرج ضحاياه للاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض عليه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول تبين بفحصه الفني احتواؤه على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

تطورات جديدة في بلاغ لقاء سويدان ضد مطعم شهير بعد تعرضها لتسمم غذائي

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيارة "سرفيس" بلوحات ملاكي في الشرقية

و بمواجهته، اعترف المتهم بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الإسكندرية قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة ثان المنتزة قطاع الشرطة المتخصص في الاسكندرية حماية الاداب العلاج الروحانى الشرطة المتخصصة الدجل والشعوذة

مواد متعلقة

تطورات جديدة في بلاغ لقاء سويدان ضد مطعم شهير بعد تعرضها لتسمم غذائي

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيارة "سرفيس" بلوحات ملاكي في الشرقية

وصلة مزاح تنتهى بتمزيق جسد طالب في الشرقية، والأمن يكشف تفاصيل الفيديو

ضبط سائق توك توك اعتدى على سيدة بالقاهرة

ضبط صانعة محتوى غسلت 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع

ضبط متهم أطلق النار على صاحب معرض سيارات بالقليوبية

استجابة لـ فيتو، الداخلية تضبط المتهمين بمحاولة اختطاف رجل وأسرته بزهراء المعادي

ضبط أكثر من 3 ملايين قرص طبي ومستلزمات مجهولة المصدر بـ3 محافظات

الأكثر قراءة

إعلامنا وتطويره!

في بيان رسمي، أبو ريدة يعلق على أزمة شوبير مع الحضري والصقر

رسالة غامضة، الحضري يدخل على خط الحرب الكلامية بين شوبير والصقر (فيديو)

مأساة طفلة اسمها "ريتاج"، الأم أجبرتها على التسول والعشيق قتلها

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

عبد الحفيظ عن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالأهلي: قرار تأخر كثيرا

استجابة لـ فيتو، الداخلية تضبط المتهمين بمحاولة اختطاف رجل وأسرته بزهراء المعادي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالسوق المصري

محمد أنور: صناعة المكملات الغذائية تسجل صادرات بـ350 مليون دولار في 2024

المزيد

انفوجراف

بعد نهاية الميركاتو الصيفي.. أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من الكتاب والسنة، حكم قراءة القرآن بعد ارتداء الحذاء

تفسير حلم دخول البنك في منام العزباء والمتزوجة

ولد الهدى (الحلقة الحادية عشرة)، فصاحة سيدنا رسول الله "أوتيت جوامع الكلم"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads