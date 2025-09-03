ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم "العلاج الروحاني" في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص في محافظة الإسكندرية بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

وكشفت التحريات أن المتهم، له معلومات جنائية سابقة، وأنه روّج لنشاطه غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يمارس أعمال الدجل والشعوذة ويستدرج ضحاياه للاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض عليه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول تبين بفحصه الفني احتواؤه على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

و بمواجهته، اعترف المتهم بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.