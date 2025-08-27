أخبار الفن اليوم: افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي.. وزير الثقافة يكشف سر اختفاء هلال قبة معهد الموسيقى.. وأول ظهور لياسمين رئيس بعد شائعات انفصالها

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية عددًا من الأحداث الفنية على مدار، اليوم، والتي جاءت كالتالي:

نجح الفيلم العالمي "صائدو شياطين الكيبوب" (KPop Demon Hunters) في تحقيق إنجاز تاريخي على منصة نتفليكس.

حصدت صور إعلان خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي، لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، أكثر من 11 مليون إعجاب في ساعة واحدة، بعد نشرها على حساب تايلور سويفت الرسمي.

غيب الموت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء المنتج طارق صيام مالك شركة الإنتاج "mba” التي تعد واحدة من كبرى شركات الإنتاج الدرامي.

كشفت المطربة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن تشكيل اللجان الداخلية للنقابة، وأعلنت النقابة التشكيل الجديد فى كافة اللجان، وذلك بهدف تنظيم العمل النقابى.

الناقد محمود عبد الشكور: السيناريو أضعف عناصر الفيلم المصري

أعرب الناقد الفني محمود عبد الشكور، عن استيائه من تراجع المبدعين من كتاب السيناريو المحترفين وغيابهم عن السينما المصرية خلال الأعوام السابقة.

تصدر النجم عمرو دياب قائمة "مينا تشارت" للفنانين الأعلى استماعا في الشرق الأوسط للأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

يترقب الجمهور العربي في أوروبا ومختلف أنحاء العالم، الحفل المنتظر للفنانة أنغام، والذي من المقرر إحياؤه يوم 23 سبتمبر المقبل على مسرح "رويال ألبرت هول" العريق في العاصمة البريطانية لندن، بعد تعافيها الكامل من وعكتها الصحية الأخيرة.

كشفت أسرة الإعلامي الراحل عاطف كامل عن موعد ومكان تشييع جثمانه.

شهد مقر مهرجان البندقية السينمائي، مظاهرة من أجل دعم دولة فلسطين.

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، عرض مسرحية "قصر الأحلام"، في سابع أيام المهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل، في دورته الأولى "دورة الكاتب الراحل يعقوب الشاروني"، والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ويستمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

بدأ صباح اليوم الأربعاء توافد عدد من نجوم العالم، على مدينة البندقية، للمشاركة في فاعليات الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

تعاقد الفنان سيد رجب علي المشاركة في بطولة مسلسل “دهب حر” مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

يصدر قريبًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح كتاب "رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر" تأليف الدكتور أحمد إبراهيم الشريف وترجمته من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية مونيكا ميمي موريس ومراجعة بشاير علام، جدير بالذكر أن المركز قام سابقًا بإصدار الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية.

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا لموسيقى الحجرة، ويقوده المايسترو بولس بولا، ويقدمه أوركسترا القاهرة السيمفونى تحت إشراف مديره الفنى والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدي، وذلك فى التاسعة مساء السبت 30 أغسطس على المسرح الصغير، وذلك ضمن توجهات الثقافة المصرية لنشر الفنون الجادة.

يستضيف ملتقى أولادنا الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة الذي يقام تحت شعار لونها بالفرحة ضمن فعالياته الإجتماع التأسيسي لمؤسسة دول البريكس للتعليم الإعلامي “بيفما” بحضور ممثلو 10 دول منها فرنسا، الهند، صربيا، المكسيك، وجنوب إفريقيا.

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إنتاج مجموعة جديدة من برامج التليفزيون المصري بـ 23 لغة.

عبر الملحن والمطرب أحمد زعيم، عن سعادته بردود أفعال الجمهور تجاه أحدث ألحانه، "أنت مين" مع النجمة الذهبية نوال الزغبى، حيث تقترب الأغنية من 150 الف مشاهدة على اليوتيوب، فى أقل من 24 ساعة.

وصلت النجمة العالمية جوليا روبرتس، إلى مدينة البندقية، للمشاركة في فعاليات الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ميرنا جميل تكشف في "فضفضت أوي" عن نجوم تتمنى العمل معهم

حلت الفنانة ميرنا جميل ضيفة على برنامج فضفضت أوى الذي يقدمه معتز التوني، حيث كشفت خلال الحديث عن قائمة النجوم الذين تتمنى العمل معهم في أعمال فنية.

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن الهلال ذي النجمات الثلاث أعلى قبة معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس موجود ولم يتعرض لأي سرقة أو اختفاء، موضحًا أنه تم إنزاله مؤخرًا في إطار خطة الصيانة الدورية ورفع كفاءة المبنى الأثري.

هيمنت الأوضاع الراهنة في قطاع غزة على المؤتمر الصحفي للجنة تحكيم الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا السينمائي، على الرغم من محاولة رئيس اللجنة، المخرج ألكسندر باين، الحفاظ على الدبلوماسية في ردوده.

قدمت الإعلامية نشوى صالح، المراسلة بقناة النيل للأخبار، استقالة "مسببة" من عملها، بعد رحلة استمرت أكثر من 25 عامًا في مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو".

أطلق الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "قلبي سميتو لبنان" على جميع منصات الاستماع. وتأتي الأغنية كإهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، حيث سبق أن قدمها لأول مرة خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت.

كشف الفنان والمنتج الموسيقي حسن الشافعي تفاصيل أغنيته الأخيرة التي أدّاها في إحدى حفلاته، والتي أثارت جدلًا واسعًا. فبعد أن فوجئ بردود فعل الجمهور التي اعتبرت الأغنية تروّج للعنف والحرب، قرر الشافعي اتخاذ موقف حازم وإزالة الأغنية من جميع المنصات.

دارت أحداث حكاية just you الحلقة الأخيرة، ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، حول والدة سارة التي تتواصل معها وتؤكد لها مقتل صديق والدها، فتأتي سارة مسرعة وتطلب من والدتها أن تظل في المستشفى لكي تضمن سلامتها لكن الأم ترفض وتؤكد لها أنها ستظل إلى جوارها وتعود الاثنتين مع بعضهما البعض إلى المنزل.

كرم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الألماني فيرنر هرتسوج، بجائزة الأسد الذهبي للإنجاز العمر في افتتاح دورته الـ82 والتي تسلمها من صديقه المخرج والكاتب الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا.

حرصت العديد من النجمات على الحضور لافتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ82، وذلك لحضور فيلم الافتتاح الإيطالي “La Grazia” وتكريم المخرج الألماني الكبير فيرنر هرتسوج.

كشفت صحيفة “Variety” عن تعاون جديد يجمع Sony وNetflix لإنتاج جزء ثانٍ من فيلم الرسوم المتحركة "KPop Demon Hunters" بعد النجاح الهائل الذي حققه الفيلم مؤخرًا.

احتفلت الفنانة ياسمين رئيس بالعرض الخاص لفيلمها الجديد بابا وماما داخل أحد السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

كرم مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته الـ 82، الممثل والكاتب الإيطالي البارز إنريكو لوتشيريني، الذي رحل عن عالمنا هذا العام، وذلك بعرض فيديو قصير يوثق مسيرته الفنية الحافلة.

تحدث طارق الشناوي، الناقد الفني عن عودة المطربة شيرين عبد الوهاب، للـفنان حسام حبيب، قائلا: "شيرين بداخلها عدو، وأسوأ أنواع الأعداء هي التي بداخل الإنسان وليس في خارجه".

أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن المطربة أنغام تتميز بإرادة قوية، خاصة وأنها مرت بظروف قاسية جدا كانت كفيلة بإنهاء حياتها الفنية بسبب والدها.

كشفت الفنانة تارا عماد أن ارتداء الماسك في الحلقة الأخيرة من حكاية "Just You"، ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، لم يكن أمرًا سهلًا، حيث بكت بشدة خلال أول بروفة أجرتها عليه بعدما شعرت باختناق وضيق تنفس دفعها لخلعه سريعًا وهي في حالة انهيار من الخوف.

