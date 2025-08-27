أخبار الفن اليوم: افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي.. وزير الثقافة يكشف سر اختفاء هلال قبة معهد الموسيقى.. وأول ظهور لياسمين رئيس بعد شائعات انفصالها
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية عددًا من الأحداث الفنية على مدار، اليوم، والتي جاءت كالتالي:
إنجاز تاريخي، "KPop Demon Hunters" الأكثر مشاهدة في تاريخ نتفليكس
نجح الفيلم العالمي "صائدو شياطين الكيبوب" (KPop Demon Hunters) في تحقيق إنجاز تاريخي على منصة نتفليكس.
صور خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي تحصد 11 مليون إعجاب في ساعة واحدة وترامب يعلق
حصدت صور إعلان خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي، لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، أكثر من 11 مليون إعجاب في ساعة واحدة، بعد نشرها على حساب تايلور سويفت الرسمي.
تشيع جثمانه اليوم، معلومات عن المنتج الراحل طارق صيام
غيب الموت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء المنتج طارق صيام مالك شركة الإنتاج "mba” التي تعد واحدة من كبرى شركات الإنتاج الدرامي.
نادية مصطفى المتحدث الرسمي، أبرز الأسماء في تشكيل مجلس نقابة الموسيقيين الجديد
كشفت المطربة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن تشكيل اللجان الداخلية للنقابة، وأعلنت النقابة التشكيل الجديد فى كافة اللجان، وذلك بهدف تنظيم العمل النقابى.
الناقد محمود عبد الشكور: السيناريو أضعف عناصر الفيلم المصري
أعرب الناقد الفني محمود عبد الشكور، عن استيائه من تراجع المبدعين من كتاب السيناريو المحترفين وغيابهم عن السينما المصرية خلال الأعوام السابقة.
ألبوم "ابتدينا" لـ عمرو دياب الأعلى استماعا بالشرق الأوسط لثمانية أسابيع
تصدر النجم عمرو دياب قائمة "مينا تشارت" للفنانين الأعلى استماعا في الشرق الأوسط للأسبوع الأخير من شهر أغسطس.
أنغام أول مطربة مصرية تغني على مسرح ألبرت هول بعد عبد الحليم حافظ
يترقب الجمهور العربي في أوروبا ومختلف أنحاء العالم، الحفل المنتظر للفنانة أنغام، والذي من المقرر إحياؤه يوم 23 سبتمبر المقبل على مسرح "رويال ألبرت هول" العريق في العاصمة البريطانية لندن، بعد تعافيها الكامل من وعكتها الصحية الأخيرة.
موعد جنازة وعزاء الإعلامي عاطف كامل
كشفت أسرة الإعلامي الراحل عاطف كامل عن موعد ومكان تشييع جثمانه.
"حرروا فلسطين وأوقفوا الإبادة الجماعية"، مظاهرة أمام مقر مهرجان فينيسيا (فيديو)
شهد مقر مهرجان البندقية السينمائي، مظاهرة من أجل دعم دولة فلسطين.
عرض مسرحية "قصر الأحلام" بالمهرجان الختامي لمسرح الطفل (صور)
شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، عرض مسرحية "قصر الأحلام"، في سابع أيام المهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل، في دورته الأولى "دورة الكاتب الراحل يعقوب الشاروني"، والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ويستمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل.
نجوم العالم يتوافدون على البندقية للمشاركة في فاعليات الدورة 82 من مهرجان فينيسيا (صور)
بدأ صباح اليوم الأربعاء توافد عدد من نجوم العالم، على مدينة البندقية، للمشاركة في فاعليات الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.
سيد رجب والد كريم محمود عبد العزيز في مسلسل "دهب حر" برمضان 2026
تعاقد الفنان سيد رجب علي المشاركة في بطولة مسلسل “دهب حر” مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، والعمل من إخراج بيتر ميمي.
القومي للترجمة يصدر كتاب "رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر" باللغة الفرنسية قريبا
يصدر قريبًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح كتاب "رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر" تأليف الدكتور أحمد إبراهيم الشريف وترجمته من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية مونيكا ميمي موريس ومراجعة بشاير علام، جدير بالذكر أن المركز قام سابقًا بإصدار الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية.
حفل لموسيقى الحجرة على المسرح الصغير بالأوبرا السبت المقبل
تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا لموسيقى الحجرة، ويقوده المايسترو بولس بولا، ويقدمه أوركسترا القاهرة السيمفونى تحت إشراف مديره الفنى والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدي، وذلك فى التاسعة مساء السبت 30 أغسطس على المسرح الصغير، وذلك ضمن توجهات الثقافة المصرية لنشر الفنون الجادة.
ملتقى "أولادنا" يستضيف الاجتماع التأسيسي لمؤسسة "بيفما" لتعليم الإعلام بدول البريكس
يستضيف ملتقى أولادنا الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة الذي يقام تحت شعار لونها بالفرحة ضمن فعالياته الإجتماع التأسيسي لمؤسسة دول البريكس للتعليم الإعلامي “بيفما” بحضور ممثلو 10 دول منها فرنسا، الهند، صربيا، المكسيك، وجنوب إفريقيا.
لأول مرة في العالم العربي، الوطنية للإعلام تطلق برامج بـ 23 لغة
أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إنتاج مجموعة جديدة من برامج التليفزيون المصري بـ 23 لغة.
أغاني جديدة تجمع الملحن زعيم مع وائل جسار وإليسا
عبر الملحن والمطرب أحمد زعيم، عن سعادته بردود أفعال الجمهور تجاه أحدث ألحانه، "أنت مين" مع النجمة الذهبية نوال الزغبى، حيث تقترب الأغنية من 150 الف مشاهدة على اليوتيوب، فى أقل من 24 ساعة.
سترة جوليا روبرتس تلفت الأنظار في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي (صور)
وصلت النجمة العالمية جوليا روبرتس، إلى مدينة البندقية، للمشاركة في فعاليات الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.
ميرنا جميل تكشف في "فضفضت أوي" عن نجوم تتمنى العمل معهم
حلت الفنانة ميرنا جميل ضيفة على برنامج فضفضت أوى الذي يقدمه معتز التوني، حيث كشفت خلال الحديث عن قائمة النجوم الذين تتمنى العمل معهم في أعمال فنية.
وزير الثقافة عن اختفاء هلال قبة معهد الموسيقى: يخضع لصيانة دورية
أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن الهلال ذي النجمات الثلاث أعلى قبة معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس موجود ولم يتعرض لأي سرقة أو اختفاء، موضحًا أنه تم إنزاله مؤخرًا في إطار خطة الصيانة الدورية ورفع كفاءة المبنى الأثري.
رئيس لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا رافضًا التطرق لمأساة غزة: أنا هنا للتحدث عن السينما (فيديو)
هيمنت الأوضاع الراهنة في قطاع غزة على المؤتمر الصحفي للجنة تحكيم الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا السينمائي، على الرغم من محاولة رئيس اللجنة، المخرج ألكسندر باين، الحفاظ على الدبلوماسية في ردوده.
نص استقالة الإعلامية نشوى صالح بقطاع الأخبار في التليفزيون المصري
قدمت الإعلامية نشوى صالح، المراسلة بقناة النيل للأخبار، استقالة "مسببة" من عملها، بعد رحلة استمرت أكثر من 25 عامًا في مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو".
محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "قلبي سميتو لبنان"
أطلق الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "قلبي سميتو لبنان" على جميع منصات الاستماع. وتأتي الأغنية كإهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، حيث سبق أن قدمها لأول مرة خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت.
حسن الشافعي يحذف أغنيته الجديدة من منصاته ويعتذر للجمهور، ما السبب؟ (فيديو)
كشف الفنان والمنتج الموسيقي حسن الشافعي تفاصيل أغنيته الأخيرة التي أدّاها في إحدى حفلاته، والتي أثارت جدلًا واسعًا. فبعد أن فوجئ بردود فعل الجمهور التي اعتبرت الأغنية تروّج للعنف والحرب، قرر الشافعي اتخاذ موقف حازم وإزالة الأغنية من جميع المنصات.
حكاية just you الحلقة الأخيرة، تارا عماد تعاني من مرض عقلي وخيالها ينسج قصصا وهمية
دارت أحداث حكاية just you الحلقة الأخيرة، ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، حول والدة سارة التي تتواصل معها وتؤكد لها مقتل صديق والدها، فتأتي سارة مسرعة وتطلب من والدتها أن تظل في المستشفى لكي تضمن سلامتها لكن الأم ترفض وتؤكد لها أنها ستظل إلى جوارها وتعود الاثنتين مع بعضهما البعض إلى المنزل.
تكريم المخرج فيرنر هرتسوج بجائزة الأسد الذهبي لإنجاز مدى الحياة بافتتاح مهرجان فينيسيا (فيديو وصور)
كرم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الألماني فيرنر هرتسوج، بجائزة الأسد الذهبي للإنجاز العمر في افتتاح دورته الـ82 والتي تسلمها من صديقه المخرج والكاتب الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا.
أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي (صور)
حرصت العديد من النجمات على الحضور لافتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ82، وذلك لحضور فيلم الافتتاح الإيطالي “La Grazia” وتكريم المخرج الألماني الكبير فيرنر هرتسوج.
بعد النجاح الكبير، Sony وNetflix يعملان على إنتاج جزء ثانِ من “صائدو الشياطين”
كشفت صحيفة “Variety” عن تعاون جديد يجمع Sony وNetflix لإنتاج جزء ثانٍ من فيلم الرسوم المتحركة "KPop Demon Hunters" بعد النجاح الهائل الذي حققه الفيلم مؤخرًا.
بعد وعكتها الصحية وشائعة انفصالها، شاهد أول ظهور لياسمين رئيس بالعرض الخاص لفيلم "بابا وماما"
احتفلت الفنانة ياسمين رئيس بالعرض الخاص لفيلمها الجديد بابا وماما داخل أحد السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.
مهرجان فينيسيا السينمائي يُكرم ذكرى إنريكو لوتشيريني في ختام حفل الافتتاح
كرم مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته الـ 82، الممثل والكاتب الإيطالي البارز إنريكو لوتشيريني، الذي رحل عن عالمنا هذا العام، وذلك بعرض فيديو قصير يوثق مسيرته الفنية الحافلة.
طارق الشناوي عن شيرين عبد الوهاب: "جواها عدو ومش بتعرف تختار" (فيديو)
تحدث طارق الشناوي، الناقد الفني عن عودة المطربة شيرين عبد الوهاب، للـفنان حسام حبيب، قائلا: "شيرين بداخلها عدو، وأسوأ أنواع الأعداء هي التي بداخل الإنسان وليس في خارجه".
طارق الشناوي: أنغام مرت بظروف قاسية كادت تنهي حياتها الفنية (فيديو)
أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن المطربة أنغام تتميز بإرادة قوية، خاصة وأنها مرت بظروف قاسية جدا كانت كفيلة بإنهاء حياتها الفنية بسبب والدها.
سر بكاء تارا عماد قبل تصوير الحلقة الأخيرة من "Just You"
كشفت الفنانة تارا عماد أن ارتداء الماسك في الحلقة الأخيرة من حكاية "Just You"، ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، لم يكن أمرًا سهلًا، حيث بكت بشدة خلال أول بروفة أجرتها عليه بعدما شعرت باختناق وضيق تنفس دفعها لخلعه سريعًا وهي في حالة انهيار من الخوف.
