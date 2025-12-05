إعلان الحصر العددي لانتخابات الإعادة بدائرة دمنهور في البحيرة

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى، ومقرها قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

الأصوات الباطلة 6135 صوتا

بلغ عدد الحضور 118 ألفا و706 ناخبين، وجاءت الأصوات الباطلة 6135 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 112 ألفا و571 صوتًا.

اسماء المرشحين لجولة الاعادة

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم مركز وبندر دمنهور على ثلاثة مقاعد وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات سناء برغش" مستقبل وطن"31 ألفًا و305 صوتًا يليها طه الشهاوي "مستقل" 25 ألفا و904 صوتًا، يليه محمد بهنسى " المصري الديمقراطي"، 25 ألفًا و674 صوت يليه علاء زعيتر، "مستقل"، 22 ألفًا و913 صوتًا، يليه أشرف الشريف، "حزب النور"، 22 ألفًا و514 صوت، يليه محمود الجندى "مستقل"، 21 ألفًا و232 صوتا.

