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ثقافة وفنون

أحمد راؤول يعلن عن جديده، تعاون فني ضخم يجمع بين حماقي وويجز لرمضان 2025

أحمد حسن راؤول،فيتو
أحمد حسن راؤول،فيتو

في خطوة فنية مميزة، أعلن الشاعر أحمد حسن راؤول عن تعاونه في إعلان لرمضان 2025، يجمع بين النجم محمد حماقي ومغني الراب ويجز، في تعاون فني فريد من نوعه.

الأغنية كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان الملحن مدين، وتوزيع موسيقي حسن الشافعي.

يعد أحمد حسن راؤول من أبرز الشعراء في الساحة الفنية المصرية، حيث قدم العديد من الأعمال الناجحة التي حققت انتشارًا واسعًا، وتعاون مع كبار الفنانين في مصر والعالم العربي.

الجدير بالذكر أن الشاعر أحمد حسن راؤول تعاون مؤخرًا مع النجمة شيرين عبد الوهاب في أغنية بعنوان "ابتسمت"، وهي من ألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.

كما تعاون مع المطربة آمال ماهر بأغنية "كسبتوا الرهان"، والتي تم إطلاقها منذ عدة أشهر، ولاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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احمد حسن راؤول محمد حماقي اغانى رمضان رمضان 2025

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إعلان لـ محمد حماقي وويجز في رمضان 2025
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