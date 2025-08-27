الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حسن الشافعي يحذف أغنيته الجديدة من منصاته ويعتذر للجمهور، ما السبب؟ (فيديو)

حسن الشافعي، فيتو
حسن الشافعي، فيتو

كشف الفنان والمنتج الموسيقي حسن الشافعي تفاصيل أغنيته الأخيرة التي أدّاها في إحدى حفلاته، والتي أثارت جدلًا واسعًا. فبعد أن فوجئ بردود فعل الجمهور التي اعتبرت الأغنية تروّج للعنف والحرب، قرر الشافعي اتخاذ موقف حازم وإزالة الأغنية من جميع المنصات.

وكشف الشافعي أن الأغنية جزء من مشروع فني يقوم من خلاله بدمج الموسيقى الإلكترونية بالتراث العربي تحت عنوان “شيف”، وأشار إلى أنه أثناء بحثه في التراث اليمني القديم عثر على هذه الأغنية. لكنه لم يكن يعلم أنها أصبحت لاحقًا شعارًا لمجموعة سياسية معينة، ما جعل الجمهور يربط الأغنية بالعنف، وهو ما نفاه الشافعي.

حذف أغنية حسن الشافعي

وأقرّ الشافعي بأن ما حدث هو "سوء تقدير" منه، وقدم اعتذاره لكل من أساء فهم الرسالة من وراء الأغنية. كما وجّه شكره لكل من تواصل معه وأوضح له حقيقة استخدام الأغنية في سياقات سياسية.

واختتم الفنان حسن الشافعي حديثه بالإعلان عن عزمه إعادة صياغة الأغنية من البداية، مؤكدًا  أن "موضوع الأغنية سيكون السلام، فإن كنت سأروج لشيء فسيكون إيجابيًا". وتعهد بعدم السماح بأن يُستخدم أي من أعماله للترويج لأي فكرة معينة بشكل سلبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسن الشافعي شيف حذف أغنية حسن الشافعي الفنان حسن الشافعي

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

صور أقمار صناعية عبرية تظهر 80 % من مدينة غزة مدمر

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

تجاوز الساعتين وبطريقة مذلة، تفاصيل الإنزال الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" بدمشق (فيديو)

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads