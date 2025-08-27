حسن الشافعي يحذف أغنيته الجديدة من منصاته ويعتذر للجمهور، ما السبب؟ (فيديو)

كشف الفنان والمنتج الموسيقي حسن الشافعي تفاصيل أغنيته الأخيرة التي أدّاها في إحدى حفلاته، والتي أثارت جدلًا واسعًا. فبعد أن فوجئ بردود فعل الجمهور التي اعتبرت الأغنية تروّج للعنف والحرب، قرر الشافعي اتخاذ موقف حازم وإزالة الأغنية من جميع المنصات.

وكشف الشافعي أن الأغنية جزء من مشروع فني يقوم من خلاله بدمج الموسيقى الإلكترونية بالتراث العربي تحت عنوان “شيف”، وأشار إلى أنه أثناء بحثه في التراث اليمني القديم عثر على هذه الأغنية. لكنه لم يكن يعلم أنها أصبحت لاحقًا شعارًا لمجموعة سياسية معينة، ما جعل الجمهور يربط الأغنية بالعنف، وهو ما نفاه الشافعي.

حذف أغنية حسن الشافعي

وأقرّ الشافعي بأن ما حدث هو "سوء تقدير" منه، وقدم اعتذاره لكل من أساء فهم الرسالة من وراء الأغنية. كما وجّه شكره لكل من تواصل معه وأوضح له حقيقة استخدام الأغنية في سياقات سياسية.

واختتم الفنان حسن الشافعي حديثه بالإعلان عن عزمه إعادة صياغة الأغنية من البداية، مؤكدًا أن "موضوع الأغنية سيكون السلام، فإن كنت سأروج لشيء فسيكون إيجابيًا". وتعهد بعدم السماح بأن يُستخدم أي من أعماله للترويج لأي فكرة معينة بشكل سلبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.