حكاية just you الحلقة الأخيرة، تارا عماد تعاني من مرض عقلي وخيالها ينسج قصصا وهمية

دارت أحداث حكاية just you الحلقة الأخيرة، ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، حول والدة سارة التي تتواصل معها وتؤكد لها مقتل صديق والدها، فتأتي سارة مسرعة وتطلب من والدتها أن تظل في المستشفى لكي تضمن سلامتها لكن الأم ترفض وتؤكد لها أنها ستظل إلى جوارها وتعود الاثنتين مع بعضهما البعض إلى المنزل.

وفجأة يصل سارة رسالة بالفيديو تفيد بأن نهى في خطر ثم تصلها رسالة مرة أخرى “فلوس”، تخرج سارة مسرعة بعد أن تحبس والدتها ومعها شنطة بها مال وتذهب مسرعة إلى مكان مجهول بعد أن تخبر سليم ان يلحقها ومعه الشرطة، وهناك تجد نهى ملقاة على الأرض وتحاول مساعدتها وفي هذه اللحظة يظهر عامر وسليم ويتم الكشف أن سليم قد خطط لكل شيء انتقامًا من سارة التي رفضته مرارا وتكرارا.

ويتم الكشف أن نهى مدمنة وهي التي كانت تدل سليم على كل المعلومات الخاصة بسارة وعامر كان يساعدهم في أمر الرسائل وكان السبب فيما حدث لسارة في الأسانسير.

وفي وسط الأحداث تجري سارة هربا فيهاجمها عامر بحقنة ولكنها تنجح في الهرب منه وحينما يهجم عليها سليم تقوم بقطع جزء من معصمه بسكين وتهرب وتدخل من باب فتجد نفسها في “حمام”.

وبعد قليل يدخل سليم وهو يناديها ماما وتظهر سارة في مظهر سيدة عجوز ليتم كشف الحقيقة أن سارة هي والدة سليم (عمرو جمال) وتعاني من مرض عقلي حيث ساءت حالتها النفسية بعد وفاة والدها ووالدتها وساءت أكثر بعد وفاة زوجها أحمد عبد المقصود الذي قدم شخصية صديق والدها في القصة التي نسجها خيالها، وأنها تعالج في المصحة منذ فترة وساعدها ابنها سليم وعامر على تلقي جلسة كهرباء تلك التي ظهرت في بداية الأحداث.

وتم الكشف عن أن عامر هو أحد أفراد طاقم التمريض اما نهى فتساعدها، ويشرح الطبيب لسارة حالتها وان مرضها يجعلها تعيش في قصص من خيالها مدعومة بعناصر واقعية، كما تم الكشف عن أن اللعبة الدوارة Spinner كان ابنها سليم يستخدمها في الواقع، وفي الأخير وبالرغم من أن سارة تبدو قد اقتنعت بالأمر وأن ما عاشته من محض خيالها إلا أنها تعيد الكرة وتتخيل رسالة مرسلة إليها من رقمها لتنظر إلى الكاميرا وتبتسم في إشارة إلى عودتها لنفس الحالة.

مواعيد عرض حكاية just you الحلقة الأخيرة

وعرضت حكاية just you الحلقة الأخيرة اليوم على قناة DMC، والإعادة الأولى ستكون في تمام الساعة 2 صباحا، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة 9 من صباح غدا الخميس.

كما ستعرض حكاية Just You الحلقة الأخيرة عبر قناة DMC DRAMA في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الأولى ستكون في تمام الساعة 8 صباحا، أما الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة 5 مساء، والحلقة متوفرة الآن عبر منصتي شاهد وWatch It.

تفاصيل حكاية Just You

حكاية Just You من بطولة تارا عماد، وفاء صادق، بسمة داود، عمرو جمال، جنة عبدالمنعم، ونبيل علي ماهر، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

تفاصيل حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 7 حكايات منفصلة، كل واحدة من 5 حلقات، بمجموع 35 حلقة، ويعتمد في بطولته على عدد من النجوم الشباب، وهو من إنتاج كريم أبو ذكري (K Media).

