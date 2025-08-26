أخبار الفن اليوم: هذا موعد أول حفل لـ أنغام بعد تماثلها الشفاء.. حقيقة إحياء فضل شاكر لحفل بمصر.. تفاصيل أزمة تعيين حسام عقل في لجنة الدراما بماسبيرو
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية عددًا من الأحداث الفنية على مدار، اليوم، والتي جاءت كالتالي:
موعد أول حفل لـ أنغام بعد تماثلها الشفاء
تْحيى الفنانة أنغام أول حفل غنائي لها بعد تماثلها الشفاء على مسرح ألبرت هول فى لندن يوم 23 سبتمبر المقبل.
قبل التراجع عنه، فيتو تنفرد بنص قرار رئيس الإذاعة بتعيين حسام عقل في لجنة الدراما
فيتو تنفرد بنشر قرار رئيس الإذاعة بتعيين حسام عقل في لجنة الدراما
وتنشر فيتو قرار محمد لطفي، رئيس الإذاعة، بتعيين حسام عقل في لجنة الدراما في منتصف الشهر الجاري، وبعدما أثار القرار الجدل وانتقده الكثيرون نفى رئيس الإذاعة محمد لطفي نفسه هذه الأنباء جملة وتفصيلا، واعتبرها خيالات وأوهامًا لا أساس لها من الصحة، رغم أن القرار المتداول ممهور بتوقيعه.
فضل شاكر يرد على أخبار حفله المرتقب في مصر ويكشف دور شركة سعودية في التحكم بحفلاته
كشف النجم اللبناني فضل شاكر، حقيقة استعداده لحفل غنائي في مصر قريبًا.
وقال مدير أعمال فضل شاكر، إنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على إقامة حفلات للمطرب اللبناني في أي مكان بالعالم.
وسرعان ما نشر فضل شاكر بيان مدير أعماله في هذا الشأن لإعلام جمهوره من خلال إنستجرام.
شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب
أصدر محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا رسميًّا باسم العائلة، طالب فيه وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المفبركة التي تُنشر على لسان أي طرف.
كان خايف، إلهام شاهين تكشف سر رسالتها إلى سعد لمجرد قبل حفله بالساحل
كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن رسالتها إلى الفنان المغربي سعد لمجرد، واصفة حفله بالساحل الشمالي بأكثر من رائعة.
وفاة الفنانة العراقية سليمة خضير
توفيت منذ قليل الفنانة العراقية سليمة خضير، حسب ما أعلنت نقابة الفنانين العراقيين عبر حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك”.
والدة آسر ياسين تكشف سر ظهوره بالحلق والوشم في حفل ويجز
تصدر الفنان آسر ياسين محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد ظهوره مرتديًا حلقًا على خشبة المسرح في حفل ويجز بالعلمين الجديدة.
إيمان الحصري تعلق على مغادرتها شاشة Dmc بعد 9 سنوات: "علامة فارقة في حياتي"
أعلنت الإعلامية إيمان الحصري عن مغادرتها لقناة DMC، بعد 9 سنوات من العمل.
وكتبت إيمان الحصري عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “من حوالي ٩ سنوات، وتحديدًا في 14 يناير 2017، بدأت رحلتي في DMC من أول يوم لانطلاق القناة”.
يوسف عثمان لفيتو: الحكايات القصيرة تواكب ذوق الجمهور وهذا ما دفعني لتقديم "بتوقيت 2028"
اكتسب الفنان يوسف عثمان قاعدة جماهيرية كبرى في الفترة الأخيرة، بعد تميزه في أكثر من عمل فني، كان آخرها حكاية “بتوقيت 2028”، ضمن مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو.
الفنانة إيمان رجائي تعلن انفصالها عن زوجها
أعلنت الفنانة إيمان رجائي انفصالها عن زوجها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكتبت: "الحمد لله الذي يأتي دائمًا بكل الخير، تم الانفصال بيني وبين أبو أولادي.. الحمد لله".
