الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طارق الشناوي: أنغام مرت بظروف قاسية كادت تنهي حياتها الفنية (فيديو)

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن المطربة أنغام تتميز بإرادة قوية، خاصة وأنها مرت بظروف قاسية جدا كانت كفيلة بإنهاء حياتها الفنية بسبب والدها.


وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، إن مجرد هجوم أب على ابنته فنيا وإنسانيا، أشد ضراوة على أي شخص، موضحا: "المناخ الذي ولدت فيه أنغام شجعها جدا ووضعها على الطريق الصح في مشوارها الفني".


وأضاف: "حفلات أنغام، دائما يحيط بها الحب من الجمهور المصري والعربي، فالمطربة أنغام تجيد اختيار كلمات أغانيها، وألحانها، كذلك لا تخطئ فى تصريحاتها الإعلامية"، موضحا: "أنغام منذ طفولتها تعلمت صح وخاصة الوقوف على المسرح، فهي بتذاكر صح".


وأوضح: "الملحن محمد علي سليمان أكثر واحد أساء لأبنته أنغام، طوال تاريخها"، متابعا: "أتمنى أن نغلق صفحة خلاف أنغام مع والدها الملحن محمد على سليمان".
 


حفل أنغام 

تْحيى الفنانة أنغام أول حفل غنائي لها بعد تماثلها الشفاء على مسرح ألبرت هول فى لندن يوم 23 سبتمبر المقبل. 

وتقضي أنغام حاليًا فترة نقاهة بعد عودتها من ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ في التجهيزات لحفلها خلال الفترة المقبلة، مع  المايسترو هانى فرحات.

وكانت الفنانة أنغام  قد عادت إلى مصر  بعد رحلة علاج استغرقت قرابة الشهر في  ألمانيا.
وكشف مقربون من النجمة الشهيرة، أن حالتها استقرت بشكل كبير، ومن المفترض أن تقضي فترة من النقاهة بمنزلها في الساحل الشمالي.

وأضاف المصدر أن أنغام لن تستطيع استقبال أحد من أصدقائها خلال الأيام القادمة لحين تحسن حالتها بشكل أكبر..


محمود سعد يتحدث عن أنغام


وكان الإعلامي محمود سعد كشف تفاصيل الأزمة الصحية التي تمر بها المطربة أنغام، منذ بدايتها حتى الآن.

وقال سعد خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "كل ما أقوله عن أنغام من معلومات يكون دائما مصدره المطربة نفسها أو مديرة أعمالها وبيكون جنبها أنغام وبسمعها بتقول فعلا دا اللي حصل، لذلك هذه الأخبار صحيحة وليس هناك مجال أن تكون مزيفة أو غير صحيحة".


 

وأضاف سعد: “اللي حصل مع أنغام كالآتي: في البداية عملت عملية دخلوا أنبوب من الفم وشالوا جزء من الكيس على البنكرياس، وقالوا لها هنتابع لو مفيش تغير تروحي بلدك ولو في تغير نشيله والكيس على البنكرياس بعد يومين من العملية كبر وقالوا نشيله ونشيل جزء من البنكرياس ومن 15 يوما عملت العملية ومفيش جرح في جسم أنغام”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أنغام طارق الشناوي نهال طايل محمود سعد يتحدث عن أنغام حفلات أنغام

مواد متعلقة

إلهام شاهين تهنئ أنغام بعودتها بعد رحلة علاج طويلة في ألمانيا

أنغام أول مطربة مصرية تغني على مسرح ألبرت هول بعد عبد الحليم حافظ

أخبار الفن اليوم: هذا موعد أول حفل لـ أنغام بعد تماثلها الشفاء.. حقيقة إحياء فضل شاكر لحفل بمصر.. تفاصيل أزمة تعيين حسام عقل في لجنة الدراما بماسبيرو

أول تعليق من شقيق أنغام بعد عودتها إلى مصر

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

طبيب "تكميم المعدة" للطفلة "روان" يكشف أسباب إجراء العملية وسر نشر الفيديو

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

صور أقمار صناعية عبرية تظهر 80 % من مدينة غزة مدمر

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads