طارق الشناوي: أنغام مرت بظروف قاسية كادت تنهي حياتها الفنية (فيديو)

أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن المطربة أنغام تتميز بإرادة قوية، خاصة وأنها مرت بظروف قاسية جدا كانت كفيلة بإنهاء حياتها الفنية بسبب والدها.



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، إن مجرد هجوم أب على ابنته فنيا وإنسانيا، أشد ضراوة على أي شخص، موضحا: "المناخ الذي ولدت فيه أنغام شجعها جدا ووضعها على الطريق الصح في مشوارها الفني".



وأضاف: "حفلات أنغام، دائما يحيط بها الحب من الجمهور المصري والعربي، فالمطربة أنغام تجيد اختيار كلمات أغانيها، وألحانها، كذلك لا تخطئ فى تصريحاتها الإعلامية"، موضحا: "أنغام منذ طفولتها تعلمت صح وخاصة الوقوف على المسرح، فهي بتذاكر صح".



وأوضح: "الملحن محمد علي سليمان أكثر واحد أساء لأبنته أنغام، طوال تاريخها"، متابعا: "أتمنى أن نغلق صفحة خلاف أنغام مع والدها الملحن محمد على سليمان".





حفل أنغام

تْحيى الفنانة أنغام أول حفل غنائي لها بعد تماثلها الشفاء على مسرح ألبرت هول فى لندن يوم 23 سبتمبر المقبل.

وتقضي أنغام حاليًا فترة نقاهة بعد عودتها من ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ في التجهيزات لحفلها خلال الفترة المقبلة، مع المايسترو هانى فرحات.

وكانت الفنانة أنغام قد عادت إلى مصر بعد رحلة علاج استغرقت قرابة الشهر في ألمانيا.

وكشف مقربون من النجمة الشهيرة، أن حالتها استقرت بشكل كبير، ومن المفترض أن تقضي فترة من النقاهة بمنزلها في الساحل الشمالي.

وأضاف المصدر أن أنغام لن تستطيع استقبال أحد من أصدقائها خلال الأيام القادمة لحين تحسن حالتها بشكل أكبر..



محمود سعد يتحدث عن أنغام



وكان الإعلامي محمود سعد كشف تفاصيل الأزمة الصحية التي تمر بها المطربة أنغام، منذ بدايتها حتى الآن.

وقال سعد خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "كل ما أقوله عن أنغام من معلومات يكون دائما مصدره المطربة نفسها أو مديرة أعمالها وبيكون جنبها أنغام وبسمعها بتقول فعلا دا اللي حصل، لذلك هذه الأخبار صحيحة وليس هناك مجال أن تكون مزيفة أو غير صحيحة".





وأضاف سعد: “اللي حصل مع أنغام كالآتي: في البداية عملت عملية دخلوا أنبوب من الفم وشالوا جزء من الكيس على البنكرياس، وقالوا لها هنتابع لو مفيش تغير تروحي بلدك ولو في تغير نشيله والكيس على البنكرياس بعد يومين من العملية كبر وقالوا نشيله ونشيل جزء من البنكرياس ومن 15 يوما عملت العملية ومفيش جرح في جسم أنغام”.

