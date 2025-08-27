إنجاز تاريخي، "KPop Demon Hunters" الأكثر مشاهدة في تاريخ نتفليكس

نجح الفيلم العالمي "صائدو شياطين الكيبوب" (KPop Demon Hunters) في تحقيق إنجاز تاريخي على منصة نتفليكس.

حيث أعلنت نتفليكس يوم 26 أغسطس الجاري، أن الفيلم أصبح الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة على الإطلاق، بعد أن سجل 236 مليون مشاهدة، ليصبح بذلك "الفيلم الأكثر شعبية على نتفليكس على مر العصور".

الفيلم، الذي طُرح في 20 يونيو الماضي، استطاع تحقيق هذا الإنجاز في فترة قياسية لم تتجاوز الشهرين.

ويروي الفيلم، الذي يضم نخبة من نجوم التمثيل الصوتي مثل: آردن تشو، آهن هيو سوب، ماي هونغ، جي-يونغ يو، لي بيونغ هون، دانيال داي كيم، وكين جيونغ، قصة فرقة فتيات كيبوب شهيرة، تبيع تذاكر حفلاتها بالكامل نهارًا، وفي الليل تتحول إلى صيادات شياطين لحماية معجبيها من الأخطار الخارقة للطبيعة. وتتصاعد الأحداث مع مواجهة الفرقة لأكبر تهديد لها على الإطلاق: فرقة فتيان منافسة وجذابة من الشياطين المتنكرين.

