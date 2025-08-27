بعد النجاح الكبير، Sony وNetflix يعملان على إنتاج جزء ثانِ من “صائدو الشياطين”

كشفت صحيفة “Variety” عن تعاون جديد يجمع Sony وNetflix لإنتاج جزء ثانٍ من فيلم الرسوم المتحركة "KPop Demon Hunters" بعد النجاح الهائل الذي حققه الفيلم مؤخرًا.

حيث تجري شركة "سوني" (Sony) و"نتفليكس" (Netflix) حاليًا محادثات مبكرة لإنتاج جزء ثانٍ من فيلم الرسوم المتحركة "KPop Demon Hunters"، وذلك عقب تحقيقه نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ليصبح أحد أكثر الأفلام مشاهدةً على الإطلاق.

وتأتي هذه المفاوضات بعد أن تفوّق الفيلم، مساء أمس الثلاثاء، على فيلم "Red Notice" ليصبح الفيلم الأكثر مشاهدة في تاريخ منصة "نتفليكس" بأكثر من 236 مليون مشاهدة، ولم يقتصر نجاح الفيلم على ذلك فحسب، بل حققت أربعة أغنيات من ألبومه الموسيقي الأصلي مراكز متقدمة في قائمة "بيلبورد هوت 100" (Billboard Hot 100) الشهيرة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القائمة.

وشكّل نجاح "KPop Demon Hunters" ظاهرة فنية دفعت "نتفليكس" إلى التراجع عن مبدأها التقليدي المتمثل في تجنب العروض السينمائية، حيث تم عرض الفيلم في أكثر من 1,700 دار سينما في أمريكا الشمالية. وعلى الرغم من قصر فترة عرضه التي لم تتجاوز يومين، فقد تصدّر الفيلم شباك التذاكر في الأسبوع قبل الأخير من شهر أغسطس، متجاوزًا أفلام صيفية كبرى مثل "Weapons" و"Freakier Friday".

تسعى "نتفليكس" حاليًا إلى استثمار النجاح الساحق الذي حققه الفيلم، الذي أنتجته شركة "سوني" بموجب اتفاقية ترخيص معها. ويُعد الفيلم أول إنتاج سينمائي بموجب هذه الشراكة، التي تهدف إلى إعداد أفلام حصرية لمنصة "نتفليكس".

وفي خطوة سريعة لاستغلال هذا النجاح، شرعت "نتفليكس" في تجهيز متاجر فعلية مخصصة لمنتجات "KPop Demon Hunters" في كل من فيلادلفيا ودالاس قبل موسم الأعياد، على الرغم من أن خطط المتاجر كانت قيد الإعداد منذ سنوات.

من جهة أخرى، أعربت المخرجة المشاركة في الفيلم، ماجي كانج، في حوار مع مجلة "فرايتي"، عن أملها في إنتاج جزء ثانٍ يركز على قصص عضوات الفرقة الأخريات، زوي وميرا، بدلًا من التركيز على قصة المغنية الرئيسية رومي.

وقالت كانج: "لقد أعددنا الكثير من الخلفيات المحتملة للشخصيات. هناك العديد من الأسئلة التي لم نجب عليها، ومناطق لم نستكشفها، وكان علينا أن نفعل ذلك لأن مدة الفيلم محدودة بـ 85 دقيقة فقط". وأضافت: "هذه كانت قصة رومي، ولدينا قصص أخرى لكل من زوي وميرا، وقد حاولنا بالفعل إدخالها في الفيلم، لكننا ارتأينا أنها لا تناسبه".

