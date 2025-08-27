الخميس 28 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "قلبي سميتو لبنان"

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

أطلق الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "قلبي سميتو لبنان" على جميع منصات الاستماع. وتأتي الأغنية كإهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، حيث سبق أن قدمها لأول مرة خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت.

تتميز الأغنية بطابعها الفلكلوري، وقد تعاون فيها رمضان مع الكاتب والموزع رودي سليمان، بينما لحنها مأخوذ من الفلكلور الشعبي، وتولى تسجيلها الموسيقي طوني سابا.

وعبر رمضان عن حبه للبنان من خلال منشور على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أغنية قلبي سميتو لبنان نزلت عالمنصات... واليوم رح يبين حبنا للبنان لوين واصل، ثقة في الله نجاح يفوق كل نجاح".

محمد رمضان في بيروت

وكان قد أحيا الفنان محمد رمضان، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في لبنان وشاركته الغناء النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

وقدم محمد رمضان عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي لاقت تفاعلا من الجمهور وسط رقصاته الاستعراضية على مسرح الحفل ومنهم أغنية نمبر وان والملك والسلطان وغيرهم. 

كما فاجأ محمد رمضان الجمهور بإطلالته الغريبة، حيث ارتدى بدلة بيضاء دون أن يرتدي قميصا، وحرص على رفع العلم اللبناني خلال حفله.

