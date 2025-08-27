الخميس 28 أغسطس 2025
سر بكاء تارا عماد قبل تصوير الحلقة الأخيرة من "Just You"

تارا عماد وعمرو جمال،
تارا عماد وعمرو جمال

كشفت الفنانة تارا عماد أن ارتداء الماسك في الحلقة الأخيرة من حكاية "Just You"، ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، لم يكن أمرًا سهلًا، حيث بكت بشدة خلال أول بروفة أجرتها عليه بعدما شعرت باختناق وضيق تنفس دفعها لخلعه سريعًا وهي في حالة انهيار من الخوف.

وأضافت أنها أعادت التجربة بعد أيام لتتجاوز الرهبة وتتمكن من أداء المشهد بالشكل المطلوب، مؤكدة أن شخصية "سارة" التي عانت من الذهان والهلاوس كانت من أصعب الأدوار في مسيرتها الفنية.

وأعربت تارا عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته الحكاية وتصدرها قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصتي Watch It وشاهد، مؤكدة أنها تابعت تعليقات الجمهور عن قرب وسعدت بحالة التفاعل القوية مع العمل.

تفاصيل حكاية Just You

العمل من بطولة تارا عماد، عمرو جمال، بسمة داوود، وفاء صادق، بمشاركة القدير ياسر عزت كضيف شرف، ومن تأليف محمد حجاب، إخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

