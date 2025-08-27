سر بكاء تارا عماد قبل تصوير الحلقة الأخيرة من "Just You"

كشفت الفنانة تارا عماد أن ارتداء الماسك في الحلقة الأخيرة من حكاية "Just You"، ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، لم يكن أمرًا سهلًا، حيث بكت بشدة خلال أول بروفة أجرتها عليه بعدما شعرت باختناق وضيق تنفس دفعها لخلعه سريعًا وهي في حالة انهيار من الخوف.

وأضافت أنها أعادت التجربة بعد أيام لتتجاوز الرهبة وتتمكن من أداء المشهد بالشكل المطلوب، مؤكدة أن شخصية "سارة" التي عانت من الذهان والهلاوس كانت من أصعب الأدوار في مسيرتها الفنية.

وأعربت تارا عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته الحكاية وتصدرها قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصتي Watch It وشاهد، مؤكدة أنها تابعت تعليقات الجمهور عن قرب وسعدت بحالة التفاعل القوية مع العمل.

تفاصيل حكاية Just You

العمل من بطولة تارا عماد، عمرو جمال، بسمة داوود، وفاء صادق، بمشاركة القدير ياسر عزت كضيف شرف، ومن تأليف محمد حجاب، إخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.