ثقافة وفنون

تعرف على تفاصيل شخصية بسمة داود في حكاية Just you

بسمة داود، فيتو
بسمة داود، فيتو

تشارك الفنانة بسمة داود في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، حيث تعد هي إحدى بطلات الحكاية الثالثة التي تحمل اسم just you.

وتظهر بسمة داود خلال حكاية Just you بشخصية اسمها نهى وهي تعمل صحفية وتعتبر الصديقة المقربة لتارا عماد.

ومن المقرر أن تنطلق حلقات حكاية just you ابتداءا من يوم السبت المقبل على قنوات DMC ومنصتي شاهد وWatch It.

تفاصيل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو هو حلقات منفصله متصلة، كل قصة مكونة من 5 حلقات والعمل يضم عدد كبير من النجوم. حكاية Just You بطولة بسمة داود، تارا عماد، وفاء صادق، عمرو جمال، وهو من تأليف محمد حجاب وإخراج جمال خزيم وإنتاج كريم أبو ذكري.

أحدث أعمال بسمة داود

وفي سياق آخر، تعد أحدث أعمال بسمة داود هو فيلم إسعاف أول بطولة سينمائية لبسمة داود في المملكة العربية السعودية، وقدمت فيه دور لينا الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض والتي تجمعها الأحداث بكلا من عمر (إبراهيم الحجاج) وخالد (محمد القحطاني) المسعفان اللذان يعملان في العاصمة السعودية الرياض، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا في السينمات.

