بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

تصدر الحديث عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها حسام حبيب بعد انفصالهما للمرة الثانية، ترند مواقع التواصل الاجتماعي.

وتثير تلك الأنباء المتداولة التساؤلات حول متى يستطيع الزوج إرجاع زوجته بعد الطلاق؟، وما هي شروط تلك العودة؟ وكيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية؟ وماذا يقول الزوج عند إرجاع زوجته بعد الطلاق؟

بعد أنباء عودة شيرين لحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

متى يستطيع الزوج إرجاع زوجته بعد الطلاق؟

يجوز للزوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته إذا كان الطلاق رجعيًا (أي الطلقة الأولى أو الثانية)، وكانت الزوجة لا تزال في فترة العدة. وفترة العدة تختلف حسب حال الزوجة:

إذا كانت تحيض: فعدتها ثلاث حيضات.

إذا كانت لا تحيض لصغر سن أو سن يأس: فعدتها ثلاثة أشهر.

إذا كانت حاملًا: فعدتها حتى وضع الحمل.

وفي هذه الحالات، يحق للزوج مراجعة زوجته دون عقد أو مهر جديد، طالما لم تنقضِ العدة. أما إذا انتهت العدة أو كان الطلاق بائنًا بينونة كبرى (أي الطلقة الثالثة)، فلا يمكن الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين، وبعد أن تتزوج المرأة زوجًا آخر زواجًا شرعيًا صحيحًا وتنفصل عنه.



هل يجوز للزوج رد زوجته بعد الطلاق الشفوي؟

الطلاق الشفوي هو الطلاق الذي يتم بلفظ صريح دون توثيق رسمي. ورغم اختلاف الآراء حول مشروعيته، فإن غالبية الفقهاء يرون أن الطلاق يقع إذا صدر بلفظ صريح، مثل “أنتِ طالق”، من زوجٍ واعٍ وقاصد.

بناءً عليه، إذا كان الطلاق الشفوي رجعيًا، يمكن للزوج أن يُرجع زوجته خلال العدة، سواء باللفظ أو بالفعل، كالمعاشرة الزوجية بنية الرجعة.

شروط رد المطلقة قبل انتهاء العدة؟

لصحة الرجعة قبل انقضاء العدة، يجب توافر شروط رد الزوجة بعد الطلاق في التالي:

أن يكون الطلاق رجعيًا: أي ليس الطلقة الثالثة.

أن تكون الزوجة في العدة: فلا رجعة بعد انقضائها إلا بعقد جديد.

وجود نية صريحة للرجعة: ويفضل التصريح بها بوضوح وتوثيقها، إن أمكن.

عدم وجود مانع شرعي: كوجود رضاع محرِّم أو وجود ضرر مؤكد من الرجعة.

حسن النية: فلا يجوز استخدام الرجعة للإضرار أو الإذلال.





ماذا يقول الزوج عند إرجاع زوجته بعد الطلاق؟

الشرع لم يُلزم بصيغة لفظية محددة، ولكن من شروط رد الزوجة بعد الطلاق أن تكون واضحة وصريحة. ومن الصيغ الجائزة:

“راجعتك”

“أرجعتك إلى عصمتي”

“أنتِ زوجتي كما كنتِ”

كما يمكن أن تتم الرجعة بالفعل، مثل المعاشرة الزوجية مع نية الرجوع، إلا أنه يُستحسن وجود شاهدين عدلين أو توثيق رسمي في زمننا، منعًا لأي خلاف مستقبلي حول نية الرجعة أو توقيتها.





هل يجوز رد الزوجة بعد الطلاق بدون موافقتها؟

في الطلاق الرجعي، لا يُشترط رضا الزوجة لإتمام الرجعة ما دامت في العدة، لأن عقد الزواج لا يزال قائمًا شرعًا. ومع ذلك، فإن الرجوع بالتراضي والتفاهم يُعد أفضل وأكثر استقرارًا.

أما إذا كانت العدة قد انتهت أو كان الطلاق بائنًا، فمن شروط رد الزوجة بعد الطلاق وانقضاء العدة بعقد ومهر جديدين، وبالطبع يتطلب الأمر موافقة الزوجة الصريحة كما في أي زواج جديد ولا يجوز إلا بذلك.

بعد أنباء عودة شيرين لحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

إذا طلقت المرأة عن طريق القضاء فقد بانت من زوجها بينونة صغرى إن كان الطلاق الأول أو الثاني، وبينونة كبرى إن كان الطلاق الثالث، وأنه إذا أراد الرجل أن يُرجع زوجته إليه بعد الطلاق الأول أو الثاني فإنه يجب أن يتم ذلك على إثر عقد جديد بأركانه الشرعية المعتبرة من وجود ولي وشهود وصيغة وأن يكون العقد بمهر جديد ورضاها.



وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، في إجابتها عن سؤال: «كيف ترد الزوجة بعد انتهاء مدة العدة؟»، أنه بعد انتهاء العدة تصبح المرأة بائنة بينونة صغرى وبالتالي لابد من موافقة المرأة وعقد ومهر جديدين، وليس كما يظن البعض خطأ أنه لا يعقد الرجل مرة أخرى عليها ولا يعطيها مهرًا، فهذا خطأ والصحيح عقد ومهر جديدين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.