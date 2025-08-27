رئيس لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا رافضًا التطرق لمأساة غزة: أنا هنا للتحدث عن السينما (فيديو)

هيمنت الأوضاع الراهنة في قطاع غزة على المؤتمر الصحفي للجنة تحكيم الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا السينمائي، على الرغم من محاولة رئيس اللجنة، المخرج ألكسندر باين، الحفاظ على الدبلوماسية في ردوده.

وعندما سُئل باين عن موقفه الشخصي من الأزمة الإنسانية، اعتذر قائلًا: "بصراحة، أشعر أنني غير مستعد للإجابة عن هذا السؤال. أنا هنا لأحكم على الأفلام وأتحدث عن السينما. آرائي السياسية، أنا متأكد من أنها تتفق مع آراء الكثير منكم".

وأشار باين إلى أن الأسئلة المتعلقة بموقف المهرجان من غزة، والتي طُرح منها ثلاثة خلال المؤتمر الذي استمر 20 دقيقة، يجب أن تُوجه إلى مدير المهرجان، ألبرتو باربيرا.

وتأتي هذه الأسئلة في أعقاب مطالبة مئات المخرجين والفنانين الدوليين منظمي المهرجان باتخاذ "موقف واضح لا لبس فيه يدين الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والتطهير العرقي في جميع أنحاء فلسطين الذي تقوم به الحكومة والجيش الإسرائيلي". كما طالبوا بسحب الدعوات من الممثلة غال غادوت والممثل جيرارد بتلر، اللذين يشاركان في فيلم "In the Hand of Dante" للمخرج جوليان شنابل، واللذين أظهرا دعمهما العلني لإسرائيل.

من جانبه، رد باربيرا على هذه المطالب بقوله: "لقد طُلب منا سحب الدعوات من فنانين؛ ولن نفعل ذلك. إذا كانوا يريدون أن يكونوا في المهرجان، فسيكونون هنا".

وأضاف باربيرا مؤكدًا موقف المهرجان: "من ناحية أخرى، لم نتردد أبدًا في الإعلان بوضوح عن حزننا ومعاناتنا الشديدة إزاء ما يحدث في غزة وفلسطين. إن موت المدنيين، وخاصة الأطفال، الذين هم ضحايا، هو خسائر جانبية لحرب لم يتمكن أحد بعد من إنهائها. أعتقد أنه لا توجد شكوك بشأن موقف بينالي الفنون من هذا الأمر".

لجنة تحكيم الدورة 82 من مهرجان فينيسيا

ويترأس لجنة تحكيم الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الأمريكي ألكسندر باين، الذي أخرج Sideways وNebraska.

فيما تضم اللجنة عدد من صناع السينما العالمية، وهم ستيفان بريزي، وماورا ديلبيرو، وكريستيان مونجيو، وفيرناندا توريس، وتشاو تاو، فيما ترأس الفرنسية جوليا دوكورنو لجنة مسابقة "آفاق" (Orizzonti).

فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي

ويشهد حفل افتتاح الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عرض الفيلم الإيطالي La Grazia للمخرج باولو سورينتينو.

‏ويحكي فيلم La Grazia، قصة ماريانو دي سانتيس، الرئيس الذي يقترب من نهاية ولايته، ويواجه قرارين مصيريين يتعلقان بطلبات عفو رئاسي، تتقاطع مع حياته الشخصية، لتتصاعد أحداث الفيلم ويواجه عدة صعوبات.

