ياسمين رئيس تخطف الأنظار بسيارة لامبورجيني في العرض الخاص لفيلمها "بابا وماما" (فيديو)

وصلت النجمة ياسمين رئيس منذ قليل إلى العرض الخاص لفيلمها الجديد مع عبد الرحمن توتا والذي يأتي بعنوان “بابا وماما”.

وخطفت ياسمين رئيس الأنظار بسيارة فارهة من طراز لامبورجيني.

العرض الخاص لفيلم بابا وماما 

ويعد فيلم "ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس، وتأليف محمد صادق وإنتاج محمد رشيدي “رشيدي فيلم”، وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي، ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي في العديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت البوستر الرسمي الأول لفيلم "ماما وبابا"، والذي يقوم ببطولته النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن توتا، والفنانة ياسمين رئيس، ويجمع بينهما العديد من المواقف الكوميدية، وذلك استعدادا لعرضه بالسينمات ٢٧ أغسطس بمصر، و١١ سبتمبر بجميع سينمات الوطن العربي.

