أخبار مصر اليوم: الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا.. حقيقة زيادة أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير.. ومصر واليونان ترفضان تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

شددت مصر واليونان على الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والتأكيد على أن السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم والاستقرار الدائمين في المنطقة يكمن في منح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليونان، لا سيّما في ضوء إعلان الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مايو ٢٠٢٥. وقد تناول الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، مع التركيز على تنمية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة، استنادًا إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة في كلا البلدين.

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تقديره الكبير للمساعي المصرية الرامية إلى وقف الحرب في غزة، مشددًا على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب ضرورة الإسراع في بدء عملية إعادة إعمار قطاع.

جاء ذلك خلال تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة جوانب التعاون، وتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الدولية حول حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولى للهجرة والتي عقدت بمقر جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية التابع لهيئة الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع البعثة الدولية للهجرة بمصر وبدعم الاتحاد الأوروبى.

وتأتي هذه الدورة ضمن العديد من الفعاليات الدولية التي تُبرز حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز دور مصر الريادى لدعم السلم والأمن الدوليين وإنطلاقًا من الدور التاريخى لجمهورية مصر العربية لتحقيق السلام والاستقرار العالمي.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن صدور قرار مرتقب من هيئة المتحف المصري الكبير بزيادة أسعار تذاكر دخول المصريين مع الافتتاح الرسمي للمتحف في الأول من نوفمبر المقبل.

حقيقة زيادة أسعار تذاكر دخول المصريين بالمتحف المصري الكبير

وأوضح وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن أي زيادات في أسعار تذاكر دخول المواقع الأثرية يتم الإعلان عنها قبل تطبيقها بمدة لا تقل عن 6 أشهر.

تلقت محافظة الجيزة بلاغًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحدوث كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبية للصرف الصحي قطر 1000 مم، وهو ما استلزم إيقاف خط المياه قطر 400 مم المغذي لمنطقة كفر طهرمس لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبية للصرف الصحي

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جارٍ تنفيذ أعمال الإصلاح والتي من المتوقع أن تستغرق نحو 6 ساعات على أن يتم إعادة ضخ المياه تدريجيًا إلى منطقة كفر طهرمس المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة نصائح لخطوات تأسيس الوحدات السكنية بما يضمن الحفاظ على العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية والوحدات العقارية.

نصائح الشركة القابضة لكهرباء مصر لتأسيس الوحدات السكنية

وفي نشرتها التوعية أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن التأسيس الجديد الكهرباء يضمن سلامة الأسرة ويوفر كبير في المستقبل وطالبت بالتأكد من عدة خطوات، وهي كالتالي:

التأكد إن نوع الأسلاك وسمكها مناسب لقدرة كل جهاز (التكييف محتاج سلك مختلف عن التلفزيون).

خطط لعدد المخارج (البرايز) في كل غرفة علشان متضطرش تزود مشترك زيادة أو تمديدات عشوائية.

اسأل الفني إن كل الدائرة الكهربائية في البيت تكون متوافقة مع أنظمة الطاقة الشمسية المستقبلية، ده بيسهل عليك التطوير من غير تكاليف إضافية.

اعمل حسابك من دلوقتي لو ناوي تركب سخان شمسي أو خلايا على السطح، وخلي في وصلات جاهزة.

اطلب من الكهربائي تركيب لوحات توزيع بعوازل أمان ومفاتيح فصل أوتوماتيك.

راجع معاه توزيع الأحمال على كل خط علشان تمنع التحميل الزائد اللي بيعمل أعطال متكررة.

وفر مواسير أو مجاري أسلاك إضافية فاضية، بحيث أي تحديث أو إضافة مستقبلية تتم بسهولة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على السواحل الشمالية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين.

