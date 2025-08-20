الأربعاء 20 أغسطس 2025
أخبار مصر

10 جنيهات لهؤلاء، أسعار تذاكر المتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري بالتحرير
يواصل المتحف المصري بالتحرير استقبال الزائرين من الـ 9 صباحًا وحتى الـ 5 مساء على أن يكون آخر موعد لبيع تذاكر الدخول في الـ 4 عصرا.
 

تصميم المتحف المصري بالتحرير 


وجاء تصميم المتحف المصري بالتحرير نتيجة مسابقة عالمية فاز بها المهندس الإيرلندي هينينج لارسن، وكان تصميمه مستوحى من فكرة الشعاع الشمسي الذي يربط المتحف بأهرامات الجيزة.

ويعد تصميم المتحف المصري بالتحرير يمزج بين العمارة الحديثة وروح الحضارة المصرية القديمة.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير 

 وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائر المصري فيما تصل إلى 10 جنيهات للطلاب المصريين، وتصل إلى 550 جنيها للزائرين الأجانب وتصل إلى 275 جنيها للطلاب الأجانب أيضا.
 

ويضم المتحف المصري بالتحرير أكثر من 170 ألف قطعة أثرية، مما يجعله واحدًا من أكبر المتاحف في العالم وأكثرها احتواءً على آثار مصرية قديمة، وتتنوع القطع المعروضة لتشمل آثارًا من عصور ما قبل التاريخ حتى العصرين اليوناني والروماني. 
 

