السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة الجيزة تعلن جدول أنشطة وبرامج مراكز الشباب

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
ads

تواصل محافظة الجيزة من خلال مديرية الشباب والرياضة تنفيذ برنامج متكامل من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمراكز الشباب خلال الفترة من الأحد 10 أغسطس وحتى الجمعة 15 أغسطس 2025 بما يسهم في تنمية مهارات الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع عبر مجالات الرياضة والإبداع والصحة، والتطوع.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج الشبابية والأنشطة المجتمعية لما لها من دور مهم في صقل مواهب الشباب وتوسيع مداركهم وتعزيز العمل التطوعي والمبادرات الإيجابية، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تعد حاضنة حقيقية لاكتشاف الطاقات واستثمارها بالشكل الأمثل.
الفعاليات المقررة:

الأحد 10 أغسطس 2025:
مباريات دوري مراكز الشباب (النسخة الحادية عشرة) 
مبادرة "إبداع وتعلم" (رسم) بجميع مراكز شباب الجيزة من الساعة 6 إلى 8 مساءً.

الاثنين 11 أغسطس 2025:
مباريات دوري مراكز الشباب (النسخة الحادية عشرة) بمراكز شباب إمبابة، نزلة الأشطر، أبو النمرس في الساعة 5 مساءً.

الثلاثاء 12 أغسطس 2025:
مباريات دوري مراكز الشباب (النسخة الحادية عشرة) بمراكز شباب نزلة الأشطر، منيل شيحة، أبو النمرس، الساعة 5 مساءً.
مبادرة إبداع وتعلم (رسم) بجميع مراكز شباب الجيزة من الساعة 6 إلى 8 مساءً.

الأربعاء 13 أغسطس 2025:
تنفيذ القوافل الطبية بالتعاون مع كلية طب الأسنان بمركز التنمية الشبابية بالحوامدية الساعة 10 صباحًا.
مباريات دوري مراكز الشباب (النسخة الحادية عشرة) بمركزي شباب بشتيل والشيخ زايد الساعة 5 مساءً.
قوافل علاجية ووقائية بمركز تنمية الحوامدية الساعة 10 صباحًا.

الخميس 14 أغسطس 2025:
ورشة تدريبية عن إدارة الفرق التطوعية بمركزي شباب الجيزة وميت عقبة من الساعة 6 مساءً وحتى 9 مساءً.
مبادرة "إبداع وتعلم" (رسم) بمركز شباب الجيزة من الساعة 6 إلى 8 مساءً.

الجمعة 15 أغسطس 2025:
ورشة تدريبية عن إدارة الفرق التطوعية بمركزي شباب الجيزة وميت عقبة من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.

ودعا محافظ الجيزة شباب وأبناء المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في هذه الأنشطة والبرامج والاستفادة من الفرص التي توفرها مديرية الشباب والرياضة بما يسهم في بناء شخصية متوازنة وواعية وقادرة على الإسهام في تنمية المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الجيزة الجيزة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مبادرة إبداع وتعلم مراكز شباب الجيزة

مواد متعلقة

البيئة تنفذ حملة للتخلص من المخلفات والتوعية بمحمية نبق الطبيعية بجنوب سيناء

مواطن يطلب من محافظ الجيزة شقة بالقاهرة، والأخير: "هكلم لك المحافظ حالا" (فيديو)

حصاد شهر، ضبط 2886 مخالفة تموينية ومصادرة 30 طن سلع فاسدة ومدعمة بالجيزة

محافظة الجيزة: صرف تعويضات عاجلة وتوفير سكن بديل لأسرة ضحايا عقار البراجيل المنهار

محافظ الجيزة يتفقد موقع أعمال دعم محطة مياه جزيرة الدهب بمصادر تغذية كهربائية إضافية

قرار عاجل من وزيرة البيئة بشأن تراخيص تداول زيوت الطعام المستعملة

محافظ الجيزة يبحث مع رئيس جهاز حماية المستهلك آليات تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

البيئة تصادر عددا من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض من إحدى كافتيريات الإسكندرية

الأكثر قراءة

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

مؤشر الدولار يتراجع أمام عدد من العملات العالمية

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

الأهلي يجمد هذا الملف مؤقتًا مع انطلاق الموسم الجديد

بيان من "طب قصر العيني" بشأن وفاة الطبيبة سلمى حبيش

بعد واقعة سلمى حبيش، أسباب صادمة لتزايد وفيات شباب الأطباء داخل المستشفيات

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن مصروفات المدارس المصرية الألمانية 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads