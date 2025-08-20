الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى عددا من مقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، الذى يأتى فى إطار اللقاءات الدورية لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى على كافة الأصعدة.

أعلى مستويات الجاهزية القتالية

وألقى اللواء أ ح ياسر عبد المعز الخطيب قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أكد خلالها أن رجال المنطقة الشمالية العسكرية يجددون العهد على مواصلة العطاء ومضاعفة الجهود للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية وتنفيذ ما يكلفون به من مهام بعقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الشمالية العسكرية، كما استعرض عدد من الموضوعات التى تناولت التحديات المطروحة على الصعيدين الدولى والإقليمى فى ضوء ما تشهده المنطقة من متغيرات على كافة المستويات، مؤكدًا أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالى الدائم.

القيادة العامة للقوات المسلحة



وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات تحت مختلف الظروف، مشيرًا إلى أن تطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات بكافة أفرعها وتخصصاتها على رأس اهتمامات القيادة العامة للقوات المسلحة خلال المرحلة الراهنة، وأوصى القائد العام للقوات المسلحة المقاتلين بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والتدريب الجاد والفهم الصحيح لمتطلبات المرحلة، كما شاركهم تناول وجبة الغداء وأثنى على ما يبذلونه من جهود للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

