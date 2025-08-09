السبت 09 أغسطس 2025
ضبط 13٫5 طن لحوم ودواجن ومنتجات حيوانية فاسدة بأحياء ومراكز الجيزة

حملات مديرية الطب
حملات مديرية الطب البيطري بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري وبالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط (١٣ طنًا و٥٥٧ كجم) من اللحوم المفرومة ومقطعات وهياكل الدواجن والدهون والدبرويهات الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك في إطار الحملات المكثفة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمنتجات الغذائية.

جهود ضبط المنتجات واللحوم الفاسدة بالأسواق

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن تلك الحملات تأتي في إطار جهود المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المعروض، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تمس الصحة العامة.

وأكد محافظ الجيزة أن الحملات مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق وردع المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حملات ضبط الأسواق وحماية المستهلكين

وشملت الضبطيات ٦٠٠٠ كجم هياكل دواجن فاسدة بناحية كرداسة، و١٥٠٠ كجم هياكل ومفروم دواجن فاسدة بناحية بولاق الدكرور، و٨٠٠ كجم هياكل دواجن فاسدة بناحية كرداسة، و٢٧٠٠ كجم دواجن ودبرويهات فاسدة بناحية إمبابة، و٣٢٠ كجم دهون حيوانية فاسدة بناحية الطالبية و١٥٠٠ كجم دهون ودبرويهات حيوانية ولحوم مفرومة ومصنعات لحوم فاسدة بناحية الجيزة، و٤٨٠ كجم مقطعات دواجن فاسدة و٧٨ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية العجوزة، و١٢٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية أكتوبر و٥٩ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية العمرانية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فارس وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن الحملات استهدفت أماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها والدواجن والأسماك ومشتقاتها لافتًا إلى أن إجمالي عدد المحاضر المحررة بلغ ١٢ محضرًا فيما وصل إجمالي الكميات المضبوطة إلى (١٣٬٥٥٧ كجم)، منها ١٣٬٣٠٠ كجم منتجات دواجن ولحوم فاسدة، و٢٥٧ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات بالتعاون مع الأجهزة المعنية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

