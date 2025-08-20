انتشال عدد من القطع الأثرية الغارقة تحت مياه البحر المتوسط غدا

يفتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الأربعاء معرض أثري مؤقت للآثار الغارقة بمتحف الإسكندرية القومي، وذلك ضمن خطوات الوزارة لإثراء العرض المتحفي بالمتحف.

انتشال عدد من القطع الأثرية الغارقة تحت مياه البحر المتوسط بميناء أبو قير البحري

ومن المقرر أن تقوم وزارة السياحة والآثار صباح غد الخميس، بانتشال عدد من القطع الأثرية الغارقة تحت مياه البحر المتوسط بميناء أبو قير البحري يتبعها مؤتمر صحفي لإعلان خطة انتشال القطع الأثرية وعرضها أمام الزائرين.

ويشهد وزير السياحة والآثار شريف فتحي بتوقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للآثار ونظيره الصيني بمكتبة الإسكندرية، يليها افتتاح منتدى علمي عن الآثار الغارقة وكيفية الحفاظ عليها وحمايتها بمكتبة الإسكندرية.

