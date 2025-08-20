الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبية يتسبب في انقطاع المياه عن كفر طهرمس 6 ساعات

انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب
ads

تلقت محافظة الجيزة بلاغًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحدوث كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبية للصرف الصحي قطر 1000 مم، وهو ما استلزم إيقاف خط المياه قطر 400 مم المغذي لمنطقة كفر طهرمس لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبية للصرف الصحي

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جارٍ تنفيذ أعمال الإصلاح والتي من المتوقع أن تستغرق نحو 6 ساعات على أن يتم إعادة ضخ المياه تدريجيًا إلى منطقة كفر طهرمس المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح. 

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح مع الدفع بسيارات محملة بمياه صالحة للشرب لتغطية احتياجات سكان المنطقة المتأثرة لحين عودة ضخ المياه بالصورة الطبيعية. 

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين تفهّم ما قد يسببه هذا العطل الطارئ من انقطاع مؤقت للمياه مؤكدة أن الجهود المبذولة تستهدف سرعة إعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الجيزة الجيزة محطة الطالبية الطالبية محطة الطالبية للصرف الصحي كفر طهرمس

مواد متعلقة

ضبط 13٫5 طن لحوم ودواجن ومنتجات حيوانية فاسدة بأحياء ومراكز الجيزة

منال عوض توجه بتشديد الرقابة على المحميات وتقديم أفضل خدمة للزوار

محافظة الجيزة تعلن جدول أنشطة وبرامج مراكز الشباب

البيئة تنفذ حملة للتخلص من المخلفات والتوعية بمحمية نبق الطبيعية بجنوب سيناء

مواطن يطلب من محافظ الجيزة شقة بالقاهرة، والأخير: "هكلم لك المحافظ حالا" (فيديو)

حصاد شهر، ضبط 2886 مخالفة تموينية ومصادرة 30 طن سلع فاسدة ومدعمة بالجيزة

محافظة الجيزة: صرف تعويضات عاجلة وتوفير سكن بديل لأسرة ضحايا عقار البراجيل المنهار

محافظ الجيزة يتفقد موقع أعمال دعم محطة مياه جزيرة الدهب بمصادر تغذية كهربائية إضافية

الأكثر قراءة

حقيقة تعيين مستشارين في مناصب شرفية بـ النقل.. الوزارة: لدينا مستشاران فقط وقدمنا شكوى للنائب العام.. و"فيتو" تعقب: لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني

نبيل فهمي

شعرت بالوحدة لغياب زوجها في حرب غزة، معلمة تهز الاحتلال بعلاقات إباحية مع الطلاب

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا وتحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

تراجع الدولار عالميا بعد مطالبة ترامب عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالاستقالة

لاعبو الأهلي يقدمون العزاء لمحمد الشناوي في وفاة والده

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على مصادر تمويل صندوق رعاية المسنين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

العلم والإيمان وجهان لعملة واحدة، فما هو الحد الفاصل بين "العلم" و"الإيمان"؟ وما الإيمان بالغيبيات؟

هل يجب إخراج زكاة المال على قرض البنك؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بتحقيق النجاح الفترة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads