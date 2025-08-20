كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبية يتسبب في انقطاع المياه عن كفر طهرمس 6 ساعات

تلقت محافظة الجيزة بلاغًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحدوث كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبية للصرف الصحي قطر 1000 مم، وهو ما استلزم إيقاف خط المياه قطر 400 مم المغذي لمنطقة كفر طهرمس لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبية للصرف الصحي

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جارٍ تنفيذ أعمال الإصلاح والتي من المتوقع أن تستغرق نحو 6 ساعات على أن يتم إعادة ضخ المياه تدريجيًا إلى منطقة كفر طهرمس المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.



ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح مع الدفع بسيارات محملة بمياه صالحة للشرب لتغطية احتياجات سكان المنطقة المتأثرة لحين عودة ضخ المياه بالصورة الطبيعية.



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين تفهّم ما قد يسببه هذا العطل الطارئ من انقطاع مؤقت للمياه مؤكدة أن الجهود المبذولة تستهدف سرعة إعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

