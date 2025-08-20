الأربعاء 20 أغسطس 2025
أخبار مصر

الآثار تكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر دخول المصريين لـ المتحف الكبير عقب الافتتاح الرسمي

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن صدور قرار مرتقب من هيئة المتحف المصري الكبير بزيادة أسعار تذاكر دخول المصريين مع الافتتاح الرسمي للمتحف في الأول من نوفمبر المقبل.

حقيقة زيادة أسعار تذاكر دخول المصريين بالمتحف المصري الكبير

وأوضح وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن أي زيادات في أسعار تذاكر دخول المواقع الأثرية يتم الإعلان عنها قبل تطبيقها بمدة لا تقل عن 6 أشهر.
 

وتستعد وزارة السياحة والآثار لافتتاح المتحف المصري الكبير والذي سيكون حدثا استثنائيا يختلف تماما عن العروض التي قدمتها الوزارة في حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة، وإفتتاح طريق الكباش بالأقصر، وسيكون علامة فارقة في تاريخ الترويج السياحي لمصر بالخارج.
 

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 

ويحظى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بتغطية واسعة من كبرى القنوات ووسائل الإعلام الدولية والاقليمية، حيث يتم تجهيز حملة ترويجية عالمية للترويج لحفل الافتتاح بهدف حشد اهتمام الزائرين حول العالم وخلق حالة من الشغف لرؤية المتحف والقطع الآثرية المعروضة به.

ومن المقرر إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبيرة اعتبارا من منتصف شهر أكتوبر وحتى الرابع من 4 نوفمبر المقبلين، للانتهاء من التجهيزات النهائية لحفل الافتتاح.

