الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انكسار الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة طقس السبت

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وذلك من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا، تكون كثيفة على السواحل الشمالية  والوجه البحرى ومدن القناة

صدمة لسكان جنوب الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

آخر أيام "جحيم" الحر، القاهرة تتنفس الصعداء، الصعيد "تحت خط النار"، أمطار رعدية بهذه المناطق، وبشرى عن طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث تنكسر  الموجة  شديدة الحرارة وتنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا مقارنة بالأيام الماضية، ويسود طقس حار رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4  درجات مئوية.

 

درجة حرارة غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 47

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 46

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس غدا السبت الطقس الطقس غدا منخفض الهند الموسمى

مواد متعلقة

الأرصاد: سحب رعدية وأتربة ورمال على هذه المناطق

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

آخر أيام "جحيم" الحر، القاهرة تتنفس الصعداء، الصعيد "تحت خط النار"، أمطار رعدية بهذه المناطق، وبشرى عن طقس الأسبوع المقبل

تحسن طفيف في القاهرة والصعيد "نار"، حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد بالهرم

انكسار الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة طقس السبت

الوزير اسمه علاء فاروق

عايزين نعيش عيشة آدمية، بيان جديد من نجوى فؤاد بعد استجابة وزير الثقافة لمناشدتها

زيزو يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك فاركو

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

إيكيتيكي يسجل هدف ليفربول الأول في شباك بورنموث

كهرباء الإسماعيلية يخطف تعادلا مثيرا من بتروجت 2/2 في الدوري الممتاز (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

قبل انطلاق تنسيق المتفوقين 2025، قواعد قبول طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية بالجامعات

خطوات التقديم والمميزات، كل ما تريد معرفته عن برنامج التأهيل التربوي من جامعة الأزهر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

ما حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له؟

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads