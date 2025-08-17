وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة عن واقعة فيديو افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار : إن الفيلم الترويجي لـ المتحف المصري الكبير والذي نشره عبدالرحمن خالد ليس فيه أي مظهر من مظاهر الإبداع، ويعتبر تعديا علي حقوق الملكية الفكرية.

الفيلم الترويجي للمتحف المصري الكبير

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن الطالب عبدالرحمن خالد أخذ الفيلم الترويجي لـافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي تم إطلاقه قبل الموعد المحدد في وقت سابق لافتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو الماضي قبل إلغائه، ووضع مجموعة من الصور لبعض المشاهير عليه.



دعم وزارة السياحة والآثار للمبدعين

وأشار إلي أن الوزارة تدعم المبدعين المصريين الراغبين في الترويج للمقاصد السياحية المصرية بل وتتعاون مع البعض منهم، موضحا أن المحدد الرئيسي في هذا الإطار هو الإبداع في الترويج السياحي لمصر وعدم الاعتداء علي الحقوق الفكرية للآخرين.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تحديد الأول من نوفمبر المقبل موعدا نهائيا لافتتاح المتحف المصري الكبير، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي موعد الافتتاح.

