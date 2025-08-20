الكهرباء تقدم نصائح مهمة لتأسيس خطوط التيار لحماية المنازل والأجهزة

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة نصائح لخطوات تأسيس الوحدات السكنية بما يضمن الحفاظ على العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية والوحدات العقارية.

نصائح الشركة القابضة لكهرباء مصر لتأسيس الوحدات السكنية



وفي نشرتها التوعية أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن التأسيس الجديد الكهرباء يضمن سلامة الأسرة ويوفر كبير في المستقبل وطالبت بالتأكد من عدة خطوات، وهي كالتالي:

التأكد إن نوع الأسلاك وسمكها مناسب لقدرة كل جهاز (التكييف محتاج سلك مختلف عن التلفزيون).

خطط لعدد المخارج (البرايز) في كل غرفة علشان متضطرش تزود مشترك زيادة أو تمديدات عشوائية.

اسأل الفني إن كل الدائرة الكهربائية في البيت تكون متوافقة مع أنظمة الطاقة الشمسية المستقبلية، ده بيسهل عليك التطوير من غير تكاليف إضافية.

اعمل حسابك من دلوقتي لو ناوي تركب سخان شمسي أو خلايا على السطح، وخلي في وصلات جاهزة.

اطلب من الكهربائي تركيب لوحات توزيع بعوازل أمان ومفاتيح فصل أوتوماتيك.

راجع معاه توزيع الأحمال على كل خط علشان تمنع التحميل الزائد اللي بيعمل أعطال متكررة.

وفر مواسير أو مجاري أسلاك إضافية فاضية، بحيث أي تحديث أو إضافة مستقبلية تتم بسهولة.

