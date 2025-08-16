السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أقوال عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير أمام النيابة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

استجوبت النيابة العامة عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير، وأنكر ما نُسب إليه من اتهام قبل إخلاء سبيله أمس الجمعة.


وقال عبد الرحمن خالد إنه صمم الفيديو من تلقاء نفسه ودون تدخل من أحد أو تلقي مساعدة وكان يهدف إلى زيادة الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير ولم يقصد التعدي على الملكية الفكرية للقائمين عليها أو التدخل في شؤون عملهم، مشيرا إلى أنه كان يقصد زيادة الترويج للمتحف الذي يراه عملا وطنيا خالصا.

 


وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على عبد الرحمن خالد، بناءً على محضر محرر من وزارة السياحة، التي اعتبرت الفيديو مخالفًا للإجراءات المعتمدة في إنتاج المواد الترويجية للمتحف، لعدم حصوله على التصاريح اللازمة قبل النشر.

علي الجانب الآخر أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن هيئة المتحف المصري الكبير قررت إغلاق المتحف بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2025، وذلك في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية لـ الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر يوم 1 نوفمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة عبد الرحمن خالد المتحف المصري الكبير مصمم فيديو المتحف المصري الكبير وزارة السياحة هيئة المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا للإله نيلوس بمناسبة عيد وفاء النيل

الأكثر قراءة

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 16 أغسطس 2025

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

رسميا، ارتفاع عدد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة في الداخل

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

كهرباء مصر تعلن عن خدمة جديدة لتلقي الشكاوى، تعرف عليها

أخبار مصر: بوتين يكسر التقاليد في لقاء ترامب، خبر سار عن مصمم فيديو المتحف المصري الكبير، بكاء صلاح، بلوجر جديد بقبضة الأمن

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads