أقوال عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير أمام النيابة

استجوبت النيابة العامة عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير، وأنكر ما نُسب إليه من اتهام قبل إخلاء سبيله أمس الجمعة.



وقال عبد الرحمن خالد إنه صمم الفيديو من تلقاء نفسه ودون تدخل من أحد أو تلقي مساعدة وكان يهدف إلى زيادة الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير ولم يقصد التعدي على الملكية الفكرية للقائمين عليها أو التدخل في شؤون عملهم، مشيرا إلى أنه كان يقصد زيادة الترويج للمتحف الذي يراه عملا وطنيا خالصا.



وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على عبد الرحمن خالد، بناءً على محضر محرر من وزارة السياحة، التي اعتبرت الفيديو مخالفًا للإجراءات المعتمدة في إنتاج المواد الترويجية للمتحف، لعدم حصوله على التصاريح اللازمة قبل النشر.

علي الجانب الآخر أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن هيئة المتحف المصري الكبير قررت إغلاق المتحف بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2025، وذلك في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية لـ الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر يوم 1 نوفمبر المقبل.

