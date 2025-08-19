نصائح مهمة من الكهرباء للتوفير في الفاتورة الشهرية والحفاظ على العمر الافتراضي للأجهزة

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة نصائح للمواطنين عن الاستخدام الأفضل للتيار بما يحافظ على العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية ويضمن ترشيد الاستهلاك.



نصائح الترشيد في استهلاك الكهرباء

وتضمنت النصائح التي قدمتها الشركة القابضة لكهرباء مصر كالتالي:

فصل المشترك أو النقاط من الكهرباء لو مش محتاجها، لأن وضع الاستعداد للأجهزة والشواحن بيسحب كهرباء حتى وهي مش مستخدمة.

متوصلش أجهزة كتير على مشترك واحد علشان تتجنب الحمل الزائد.

لو عندك لابتوب أو تليفون، اشحنه للنسبة المطلوبة (٨٠–٩٠٪) وفصل الشاحن بدل ما تسيبه موصل طول الليل.

استخدم مؤقت مع المشترك لو في أجهزة بتشتغل في أوقات معينة، ده يوفر وقت وكهرباء.

نظف الغبار من فتحات المشترك أو النقاط كل فترة علشان تمنع السخونة وتحافظ على الكفاءة.



ارتفاع الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة

وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الشبكة القومية للكهرباء آمنة ومستقرة وقادرة على استيعاب ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك، وأنها نجحت في تأمين التغذية لكافة الاستخدامات بكفاءة وجودة واستمرارية خلال موجة الحر الشديدة الأسبوع الماضي.

ارتفاع الأحمال الكهربائية علي الشبكة الموحدة للكهرباء

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن العمل مستمر في إطار الخطة المرحلية لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف وتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرارها واستمرارية التغذية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في شتى المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

