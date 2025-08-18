الإثنين 18 أغسطس 2025
أخبار مصر

نصائح مهمة من الكهرباء للمواطنين قبل السفر إلى المصيف

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة نصائح للمواطنين في حالة السفر أو الذهاب للمصايف، وذلك بهدف الحفاظ على الأجهزة الكهربائية وتجنب وجود ارتفاعات كبيرة في فاتورة الاستهلاك وترشيد الطاقة.

خطوات الكهرباء لترشيد استهلاك التيار وحماية الأجهزة

 وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر على المواطنين بضرورة فصل كافة الأجهزة من مواصلات التيار، وأهمها أجهزة التكييف والسخان الكهربائي والميكروويف والشواحن والراوتر.

وشددت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن فصل الأجهزة من مقابس الكهرباء تؤدي إلى تقليل الاستهلاك وتوفّر في الفاتورة، وحماية الأجهزة من أي تذبذب عند انقطاع التيار.

 

 وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عقد اجتماعا مع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمشاركة المستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، وعدد من المختصين بالشركتين لمتابعة سير الإجراءات التنفيذية الخاصة بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن فصل الشركة المصرية عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.

 

فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر 

 وخلال الاجتماع استعرض  الدكتور محمود عصمت الموقف الفعلي لكافة الخطوات التي تمت، إداريًا، وماليًا، وقانونيا، وتنظيميًا، والانتهاء من التشابكات المالية والاختصاصات الفنية وفقًا للقرارات الصادرة وبما يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المنظمة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء إجراءات الفصل، والحرص على التنسيق المتواصل بين الجهات المعنية لضمان سلاسة انتقال الاختصاصات والمهام دون التأثير على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار خطة عمل الوزارة لتعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لجميع الشركات التابعة.

وتناول الاجتماع أهمية إعداد التقارير الدورية اللازمة وعرض الموقف التنفيذي لتلافي الملاحظات والعقبات التي قد تنشأ مع التطبيق الفعلي وممارسة المسئوليات من جانب الشركتين، وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.

