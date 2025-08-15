أخبار مصر أبرزها، قواعد قبول طلاب مدارس النيل الدولية بالجامعات..انطلاق امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة غدا السبت.. نصائح التموين للمستهلكين خلال فترة الأوكازيون الصيفي
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
جامعة الأزهر تعلن بدء تنسيق المستنفذين والترجمة الفورية للثانوية العامة والشهادات المعادلة
صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء تنسيق قبول (الطلاب- الطالبات المصريين) للفئات الآتية:
(إعادة القيد - السنوات السابقة- الترجمة الفورية للثانوية العامة بنات- المعادلات للطلاب المصريين - تخصص القراءات بنين وبنات)
قبل انطلاق تنسيق المتفوقين 2025، قواعد قبول طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية بالجامعات
تنسيق الجامعات 2025، تنطلق غدا أولى أيام تنسيق طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الثانوية الدولية للعام الجامعي 2025/2026.
نصائح التموين للمستهلكين خلال فترة الأوكازيون الصيفي
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انطلاق فعاليات الأوكازيون الصيفي لعام 2025 في مختلف المحافظات، بمشاركة مئات المحال التجارية في قطاعات الملابس، الأحذية، الأجهزة المنزلية، والسلع الاستهلاكية، وسط إجراءات رقابية مكثفة لضمان جدية التخفيضات وحماية حقوق المستهلكين.
الصحة تعلن فتح باب التقديم لوظائف قيادية بقطاع الطب الوقائي
أعلن قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بديوان عام وزارة الصحة والسكان عن فتح باب التقديم للاستفادة من كوادر جديدة للانضمام إلى بنك الوظائف القيادية بالقطاع، للعمل على المستويين المركزي والطرفي، وذلك بنظام الندب أو الإعارة من الجهات والمنشآت التابعة للوزارة، في مجالات
وفد منظمة الحكماء يزور المراكز اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري ومعبر رفح
زار وفد منظمة «الحكماء» المستقلة الداعمة للسلام (The Elders)، المراكز اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، في مدينة العريش، والمخصصة لتعبئة المساعدات وتصنيفها وتكويدها طبقًا للمعايير الدولية المتفق عليها واستمع إلى شرح عن آليات العمل والتحديات اللوجيستية.
تضم 17 مؤشرًا، الصحة تطلق منظومة متطورة لقياس الأداء وتعزيز جودة الخدمات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم الأداء في مديريات الشؤون الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، تضم 17 مؤشرًا موزعة على 12 قطاعًا رئيسيًا، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، تسريع الاستجابة لاحتياجات المرضى، وتوفير تجربة رعاية صحية أكثر كفاءة وأمانًا.
12 معلومة عن اللواء ماهر هاشم سكرتير عام محافظة أسوان الجديد
اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حركة سكرتيرى العموم وسكرتيرى عموم مساعدين، وتم تعيين اللواء ماهر هاشم سكرتيرا عاما لمحافظة أسوان.
انطلاق امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2024 / 2025 غدا السبت
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن انطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم والحديث، وذلك اعتبارًا من غد السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥، وتستمر للنظام الحديث حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة النظام القديم ومدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الخميس الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا