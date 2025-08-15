أخبار مصر أبرزها، قواعد قبول طلاب مدارس النيل الدولية بالجامعات..انطلاق امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة غدا السبت.. نصائح التموين للمستهلكين خلال فترة الأوكازيون الصيفي

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء تنسيق قبول (الطلاب- الطالبات المصريين) للفئات الآتية:

(إعادة القيد - السنوات السابقة- الترجمة الفورية للثانوية العامة بنات- المعادلات للطلاب المصريين - تخصص القراءات بنين وبنات)

تنسيق الجامعات 2025، تنطلق غدا أولى أيام تنسيق طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الثانوية الدولية للعام الجامعي 2025/2026.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انطلاق فعاليات الأوكازيون الصيفي لعام 2025 في مختلف المحافظات، بمشاركة مئات المحال التجارية في قطاعات الملابس، الأحذية، الأجهزة المنزلية، والسلع الاستهلاكية، وسط إجراءات رقابية مكثفة لضمان جدية التخفيضات وحماية حقوق المستهلكين.

أعلن قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بديوان عام وزارة الصحة والسكان عن فتح باب التقديم للاستفادة من كوادر جديدة للانضمام إلى بنك الوظائف القيادية بالقطاع، للعمل على المستويين المركزي والطرفي، وذلك بنظام الندب أو الإعارة من الجهات والمنشآت التابعة للوزارة، في مجالات

زار وفد منظمة «الحكماء» المستقلة الداعمة للسلام (The Elders)، المراكز اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، في مدينة العريش، والمخصصة لتعبئة المساعدات وتصنيفها وتكويدها طبقًا للمعايير الدولية المتفق عليها واستمع إلى شرح عن آليات العمل والتحديات اللوجيستية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم الأداء في مديريات الشؤون الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، تضم 17 مؤشرًا موزعة على 12 قطاعًا رئيسيًا، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، تسريع الاستجابة لاحتياجات المرضى، وتوفير تجربة رعاية صحية أكثر كفاءة وأمانًا.

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حركة سكرتيرى العموم وسكرتيرى عموم مساعدين، وتم تعيين اللواء ماهر هاشم سكرتيرا عاما لمحافظة أسوان.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن انطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم والحديث، وذلك اعتبارًا من غد السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥، وتستمر للنظام الحديث حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة النظام القديم ومدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الخميس الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥.

