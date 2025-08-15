انطلاق امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2024 / 2025 غدا السبت

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن انطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم والحديث، وذلك اعتبارًا من غد السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥، وتستمر للنظام الحديث حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة النظام القديم ومدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الخميس الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025

وتستعرض الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى هذا العام على النحو التالي:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.

- إجمالي عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.

- إجمالي عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.

- إجمالي عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.

- عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية

يذكر أن طلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم سيؤدون الامتحان غدًا السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ فى مادة اللغة العربية فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة العربية (ورقة أولى) فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس مفاهيم اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

