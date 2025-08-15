الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2024 / 2025 غدا السبت

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
ads

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن انطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم والحديث، وذلك اعتبارًا من غد السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥، وتستمر للنظام الحديث حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة النظام القديم ومدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الخميس الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥.

 امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 

وتستعرض الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى هذا العام على النحو التالي:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.

- إجمالي عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.

- إجمالي عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.

- إجمالي عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.

- عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية

يذكر أن طلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم سيؤدون الامتحان غدًا السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ فى مادة اللغة العربية فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

24,879 طالبًا بالقاهرة يؤدون غدًا امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني أمام 38 لجنة

قبل انطلاقها السبت، ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة العربية (ورقة أولى) فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس مفاهيم اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية العامة الدور الثاني الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانويه العامه الدور الثاني امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني جدول امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

توفي في الحال، طعن شاب بمدخل قرية الراهبين بالغربية

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة

الأرصاد: سحب رعدية وأتربة ورمال على هذه المناطق

إعلام إسرائيلي: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة

خدمات

المزيد

هل يمكن سداد مديونية البطاقات من الحساب في بنك مصر؟

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بمواجهة ظروف صعبة

ما ضوابط الاحتفال بالمولد النبوي؟ دار الإفتاء تُجيب

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads