السبت 13 ديسمبر 2025
رياضة

أول تعليق من سلوت بعد عودة محمد صلاح للمشاركة أمام برايتون

محمد صلاح وسلوت
محمد صلاح وسلوت
علق الهولندي أرني سلوت المدير الفني لـ فريق ليفربول، على عودة محمد صلاح للمشاركة مرة أخرى أمام برايتون في الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح أطلق تصريحات نارية هاجم فيها تواجده على مقاعد البدلاء لأكثر من مرة ليقرر سلوت استبعاده من قائمة إنتر ميلان في دوري الأبطال قبل أن يعود للمشاركة اليوم أمام برايتون.

أول تعليق من سلوت بعد عودة محمد صلاح للمشاركة أمام برايتون 

وقال سلوت عقب المباراة: “كان قرار إشراكه في القائمة سهلًا، قلت مرات عديدة من قبل إن ما يُقال بيني وبينه يبقى بيننا”.

وتابع: عاد إلى القائمة وكنا بحاجة إليه، وقد صنع هدف التقدم من ركلة ركنية، وهذا أمر جميل جدًا أيضًا لأننا كنا في مرات كثيرة جدًا هذا الموسم في الجانب الخاسر من معركة الكرات الثابتة.

نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول، فوزا غاليا على نظيره برايتون، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب “الأنفيلد” ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

أهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 

جاء هدف ليفربول الأول عن طريق هوجو إيكيتيكي من تصويبة مميزة بقدمه اليمنى، تحديدًا في الدقيقة 47 من المباراة.

وسجل إيكيتيكي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 60 من رأسية مميزة من صناعة محمد صلاح.

 محمد صلاح

مباراة اليوم هي الظهور الأخير للنجم المصري محمد صلاح مع الريدز قبل الانضمام لمنتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

 

 

تشكيل ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط الهجومي: ماك أليستر، فلوريان فيرتز، جونز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

محمد صلاح يعود بالانتصارات، ليفربول يفوز على برايتون 2-0 في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

رقم جديد لـ محمد صلاح، الأكثر مساهمة للأهداف في ناد واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي

ترتيب ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 

بهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، في حين أن برايتون لديه 23 نقطة ويحتل المركز التاسع.

