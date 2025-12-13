18 حجم الخط

علق الهولندي أرني سلوت المدير الفني لـ فريق ليفربول، على عودة محمد صلاح للمشاركة مرة أخرى أمام برايتون في الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح أطلق تصريحات نارية هاجم فيها تواجده على مقاعد البدلاء لأكثر من مرة ليقرر سلوت استبعاده من قائمة إنتر ميلان في دوري الأبطال قبل أن يعود للمشاركة اليوم أمام برايتون.

أول تعليق من سلوت بعد عودة محمد صلاح للمشاركة أمام برايتون

وقال سلوت عقب المباراة: “كان قرار إشراكه في القائمة سهلًا، قلت مرات عديدة من قبل إن ما يُقال بيني وبينه يبقى بيننا”.

وتابع: عاد إلى القائمة وكنا بحاجة إليه، وقد صنع هدف التقدم من ركلة ركنية، وهذا أمر جميل جدًا أيضًا لأننا كنا في مرات كثيرة جدًا هذا الموسم في الجانب الخاسر من معركة الكرات الثابتة.

نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول، فوزا غاليا على نظيره برايتون، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب “الأنفيلد” ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

أهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

جاء هدف ليفربول الأول عن طريق هوجو إيكيتيكي من تصويبة مميزة بقدمه اليمنى، تحديدًا في الدقيقة 47 من المباراة.

وسجل إيكيتيكي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 60 من رأسية مميزة من صناعة محمد صلاح.

🤯⏱️ إيكيتيكي احتاج إلى 46 ثانية فقط ليُعلن عن أول أهداف ليفربول أمام برايتون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/AMjQhYibaT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2025

محمد صلاح

مباراة اليوم هي الظهور الأخير للنجم المصري محمد صلاح مع الريدز قبل الانضمام لمنتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

تشكيل ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط الهجومي: ماك أليستر، فلوريان فيرتز، جونز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

ترتيب ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، في حين أن برايتون لديه 23 نقطة ويحتل المركز التاسع.

