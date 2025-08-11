ارتفاع عدد المشاركين في الأوكازيون الصيفي إلى 1324 محلًا بالجمهورية

شهد الأوكازيون الصيفي لعام 2025، الذي يستمر حتى 4 سبتمبر المقبل، إقبالًا متزايدًا من التجار، حيث ارتفع عدد المحال المشاركة إلى نحو 1324 محلًا في مختلف محافظات الجمهورية منذ انطلاق فعالياته.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية إلتزام جميع المحال المشاركة بالحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين الواقعة في نطاقها قبل بدء التصفية، مشددًا على ضرورة عرض أسعار السلع بشكل واضح، مع بيان السعر قبل بدء الأوكازيون (خلال الشهر السابق) إلى جانب السعر بعد التخفيض، بما يضمن الشفافية وحماية المستهلك.

وأوضح الوزير أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية ودعم الأسواق المحلية، وتوفير السلع بأسعار تنافسية للمواطنين، لافتًا إلى أن التخفيضات تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، ليس فقط الملابس، بل أيضًا الأدوات المنزلية، والسلع الجلدية مثل الأحذية والحقائب، بالإضافة إلى منتجات أخرى تلبي احتياجات الأسر المصرية.

كما وجّه الوزير مديري المديريات إلى تسهيل إجراءات المشاركة لأصحاب المحال الراغبين في الانضمام، وتكثيف حملات الرقابة للتأكد من جودة المنتجات، والالتزام بالأسعار المعلنة، ومطابقة نسب التخفيضات المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار إلى أن المشاركة في الأوكازيون لا تقتصر على المحال الكبرى، بل تشمل أيضًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يمنحها فرصة أكبر للوصول إلى عملاء جدد وزيادة المبيعات خلال فترة العروض.

كما دعا المستهلكين إلى التحقق من فواتير الشراء والاحتفاظ بها، لضمان حقوقهم في حال وجود أي شكاوى.

يُذكر أن الأوكازيون الصيفي يُنظَّم سنويًا تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلي والغرف التجارية، ويُعد من أهم مواسم التسوق في مصر، حيث يتيح للمستهلكين شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، خاصة مع تزايد المنافسة بين المحال لجذب أكبر عدد من العملاء.

