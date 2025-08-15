نصائح التموين للمستهلكين خلال فترة الأوكازيون الصيفي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انطلاق فعاليات الأوكازيون الصيفي لعام 2025 في مختلف المحافظات، بمشاركة مئات المحال التجارية في قطاعات الملابس، الأحذية، الأجهزة المنزلية، والسلع الاستهلاكية، وسط إجراءات رقابية مكثفة لضمان جدية التخفيضات وحماية حقوق المستهلكين.

وأكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة المبيعات وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إتاحة السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن المشاركة في الأوكازيون متاحة أمام جميع التجار بعد الحصول على موافقة مديريات التموين المختصة.

وأضاف أن فرق التفتيش التابعة للوزارة وجهاز حماية المستهلك ستواصل حملاتها الميدانية طوال فترة الأوكازيون للتأكد من التزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو عرض منتجات مجهولة المصدر.

وأوضح الوزير أن المشاركة في الأوكازيون تأتي دون رسوم إضافية، داعيًا المستهلكين للاستفادة من العروض، مع ضرورة الاحتفاظ بالفواتير لضمان حقوقهم في الاستبدال أو الاسترجاع وفق القوانين المنظمة.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم حركة التجارة الداخلية، مؤكدًا أن الأوكازيون الصيفي سيستمر لعدة أسابيع، على أن يتم الإعلان عن نسب المشاركة وحجم المبيعات في ختامه.

نصائح وزارة التموين للمستهلكين في الأوكازيون الصيفي

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الإرشادات للمستهلكين، لضمان حصولهم على أفضل العروض وحماية حقوقهم أثناء الشراء.

وشملت النصائح ما يلي:

التأكد من السعر قبل وبعد الخصم: يجب على المستهلك التحقق من السعر الأصلي للسلعة قبل التخفيض، ومقارنته بنسبة الخصم المعلنة للتأكد من جدية العرض.

الاحتفاظ بالفاتورة: ضرورة الحصول على فاتورة شراء موضح بها اسم المحل، تاريخ الشراء، سعر السلعة قبل وبعد الخصم، وذلك لضمان الحق في الاستبدال أو الاسترجاع.

فحص جودة المنتج: يُنصح بفحص السلعة جيدًا للتأكد من سلامتها وخلوها من العيوب، خاصة في الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية.

شراء السلع من محال موثوقة: يفضل الشراء من المحال المشاركة رسميًا في الأوكازيون والحاصلة على تصريح من مديرية التموين المختصة.

تجنب الشراء العشوائي: عدم الانسياق وراء التخفيضات الكبيرة دون حاجة حقيقية للسلعة، حفاظًا على الميزانية.

التأكد من سياسة الاسترجاع: مراجعة شروط الاسترجاع أو الاستبدال قبل الشراء، خاصة في حالة السلع المخفضة.

وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش وجهاز حماية المستهلك ستواصل الرقابة على الأسواق طوال فترة الأوكازيون، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو تخفيضات وهمية عبر الخطوط الساخنة المخصصة.

