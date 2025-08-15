الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نصائح التموين للمستهلكين خلال فترة الأوكازيون الصيفي

الاوكازيون الصيفي
الاوكازيون الصيفي 2025

أعلنت  وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انطلاق فعاليات الأوكازيون الصيفي لعام 2025 في مختلف المحافظات، بمشاركة مئات المحال التجارية في قطاعات الملابس، الأحذية، الأجهزة المنزلية، والسلع الاستهلاكية، وسط إجراءات رقابية مكثفة لضمان جدية التخفيضات وحماية حقوق المستهلكين.

 

وأكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة المبيعات وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إتاحة السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن المشاركة في الأوكازيون متاحة أمام جميع التجار بعد الحصول على موافقة مديريات التموين المختصة.

 

وأضاف أن فرق التفتيش التابعة للوزارة وجهاز حماية المستهلك ستواصل حملاتها الميدانية طوال فترة الأوكازيون للتأكد من التزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو عرض منتجات مجهولة المصدر.

 

وأوضح الوزير أن المشاركة في الأوكازيون تأتي دون رسوم إضافية، داعيًا المستهلكين للاستفادة من العروض، مع ضرورة الاحتفاظ بالفواتير لضمان حقوقهم في الاستبدال أو الاسترجاع وفق القوانين المنظمة.

 

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم حركة التجارة الداخلية، مؤكدًا أن الأوكازيون الصيفي سيستمر لعدة أسابيع، على أن يتم الإعلان عن نسب المشاركة وحجم المبيعات في ختامه.

 

نصائح وزارة التموين للمستهلكين في الأوكازيون الصيفي 

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الإرشادات للمستهلكين، لضمان حصولهم على أفضل العروض وحماية حقوقهم أثناء الشراء.

 

وشملت النصائح ما يلي:

 

التأكد من السعر قبل وبعد الخصم: يجب على المستهلك التحقق من السعر الأصلي للسلعة قبل التخفيض، ومقارنته بنسبة الخصم المعلنة للتأكد من جدية العرض.

 

الاحتفاظ بالفاتورة: ضرورة الحصول على فاتورة شراء موضح بها اسم المحل، تاريخ الشراء، سعر السلعة قبل وبعد الخصم، وذلك لضمان الحق في الاستبدال أو الاسترجاع.

 

فحص جودة المنتج: يُنصح بفحص السلعة جيدًا للتأكد من سلامتها وخلوها من العيوب، خاصة في الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية.

 

شراء السلع من محال موثوقة: يفضل الشراء من المحال المشاركة رسميًا في الأوكازيون والحاصلة على تصريح من مديرية التموين المختصة.

 

تجنب الشراء العشوائي: عدم الانسياق وراء التخفيضات الكبيرة دون حاجة حقيقية للسلعة، حفاظًا على الميزانية.

 

التأكد من سياسة الاسترجاع: مراجعة شروط الاسترجاع أو الاستبدال قبل الشراء، خاصة في حالة السلع المخفضة.

 

وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش وجهاز حماية المستهلك ستواصل الرقابة على الأسواق طوال فترة الأوكازيون، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو تخفيضات وهمية عبر الخطوط الساخنة المخصصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة المنزلية السلع الاستهلاكية الاوكازيون الصيفي جهاز حماية المستهلك وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك

مواد متعلقة

التموين: 70% تخفيضات الأوكازيون الصيفي في الجيزة

انطلاق موسم التصفيات الصيفية لمدة شهر.. وزير التموين يوضح ضوابط المشاركة في الأوكازيون.. شعبة الملابس الجاهزة: تخفيضات تصل لـ70%

الأكثر قراءة

محمد شيكا يسجل أول أهداف كهرباء الإسماعيلية في تاريخه بالدوري الممتاز

ديانج أساسيا، ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري الممتاز

الجمهور يهاجم إدارة برنامج the voice بسبب لجان التحكيم

نجوى فؤاد تستغيث بوزير الثقافة: معنديش بيت تمليك والعلاج غالي مش عايزة أعيش بدار مسنين

أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة

القبض على سيدة خطفت طفلا رضيعا من والدته أمام مستشفى الدمرداش

توفي في الحال، طعن شاب بمدخل قرية الراهبين بالغربية

تعرف على أسباب ضعف عضلة القلب ومخاطر الإصابة بها

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الجمعة

كيفية الحفاظ على الحقوق التأمينية للموظف حال الفصل من العمل

البتلو يرتفع 33.5 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

لمستأجري الإيجار القديم، خطوات التقديم للحصول على وحدة بديلة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

حبست كلبين في مزرعة بغرض الحراسة وغفلت عنهما ونفقا.. هل عليّ ذنب؟ (فيديو)

ردده في هذا التوقيت، دعاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads