جامعة الأزهر تعلن بدء تنسيق المستنفذين والترجمة الفورية للثانوية العامة والشهادات المعادلة

صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء تنسيق قبول (الطلاب- الطالبات المصريين) للفئات الآتية:

(إعادة القيد - السنوات السابقة- الترجمة الفورية للثانوية العامة بنات- المعادلات للطلاب المصريين - تخصص القراءات بنين وبنات)

بدء تنسيق المستنفذين والترجمة الفورية للثانوية العامة بنات والشهادات المعادلة وتخصص القراءات

على أن يكون التقديم على الرابط الإلكتروني بداية من يوم السبت القادم 16 / 8 / 2025م وحتى يوم 18/9/2025 والتسجيل يكون من خلال هذا الرابط:



رسميا.. كليات الذكاء الاصطناعى والطب البيطرى بنين وبنات بتنسيق جامعة الأزهر تبدأ استقبال رغبات الطلاب

وفي سياق متصل كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، عن موافقة مجلس الجامعة رسميا، على بدء تسجيل رغبات الطلاب الناجحين من الثانوية الأزهرية عقب ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية والتي من المتوقع أن تكون في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم.

كما كشف « صديق » عن أن تنسيق هذا العام سيشهد وجود كلية الذكاء الاصطناعى بنين وبنات وسيكون مقرها كلية العلوم، بالإضافة إلي كلية الطب البيطرى بنين وبنات، وافتتاح كلية العلوم الأزهرية بمطروح،

وأشار إلى تأجيل كلية الآثار والتراث الاسلامى، لعدم تجهيز مقرا لها حتي الآن، حيث وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، بأن يكون مقرها فى مدينة الأقصر حيث تتمركز أهم وأكبر آثار العالم،

