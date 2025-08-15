قبل انطلاق تنسيق المتفوقين 2025، قواعد قبول طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية بالجامعات

تنسيق الجامعات 2025، تنطلق غدا أولى أيام تنسيق طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الثانوية الدولية للعام الجامعي 2025/2026.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، بدء تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16/8/2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 18/8/2025 ولمدة ثلاثة أيام، وفقًا للضوابط والقواعد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول هؤلاء الطلاب للعام الدراسي القادم 2025/2025.

وتستعرض فيتو قواعد قبول طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية بالجامعات 2025 وفقا للقرار الوزاري الصادر من وزير التعليم العالي رقم 1177 في هذا الشأن.

قواعد قبول طلاب مدارس النيل الدولية بالجامعات 2025

استعرض القرار الوزاري للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، رقم 1177، تعريفا بشهادة النيل الدولية، وجاء به إن شهادة النيل الدولية هي شهادة مصرية مصممة وفقًا للمعايير الدولية تحت إشراف وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم، وبالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية.

تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومديريات التربية والتعليم المختصة اعتماد شهادة إتمام مرحلة الدراسة الثانوية التي تصدرها المدارس التابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، والمدارس التي يرخص لها بذلك من جهات الترخيص المعنية بمسمى شهادة النيل الثانوية الدولية Certificate of Nile International Secondary Education (CNISE).

قواعد عامة لقبول طلاب جامعة النيل بالجامعات 2025

تمنح شهادة النيل الثانوية الدولية (CNISE) وفق المتطلبات الآتية:

اجتياز بنجاح امتحانات سبع مواد كحد أدنى من المواد المؤهلة لدخول الجامعات، وفقًا لجدول المواد الوارد بقرار وزير التربية والتعليم الصادر في هذا الشأن.

اجتياز بنجاح امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية أمام لجان الثانوية العامة المصرية، ولا تحتسب هاتين المادتين ضمن المواد الأساسية أو الاختيارية.

اجتياز بنجاح امتحان في مادتين من ضمن المواد الآتية: الفن والتصميم Art and Design الموسيقى Music التربية الرياضية Physical Education، ولا تحسب هذه المواد ضمن المواد الأساسية أو الاختيارية.

عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية Certificate of Nile International بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطلاب اثني عشر عامًا في التعليم قبل الجامعي أسوة بالطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية.

النسبة المخصصة لطلاب شهادة النيل الدولية بالجامعات

(1) تحدد الأعداد المقررة على أساس تخصيص نسبة مرنة مستقلة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية على أن تحسب تلك النسبة على أساس الأعداد المقرر قبولها سنويًا من حملة الثانوية العامة المصرية في كافة الكليات بالجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي المصرية بجميع تخصصاتها طبقًا للمواد المؤهلة والشروط المطلوبة مع جبر كسر العدد إلى العدد الصحيح الأعلى.

(۲) يتم حساب النسبة المرنة المقررة لدخول الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الدولية بالجامعات والمعاهد الحكومية على النحو التالي:

(1) النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات العلمية فقط = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموعة الكليات العلمية: عدد الطلاب المقرر قبولهم في مجموعة الكليات العلمية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية طبقا للبند 5/2 من سابعًا.

(ب) النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات الهندسية فقط = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموعة الكليات الهندسية عدد الطلاب المقرر قبولهم في مجموعة الكليات الهندسية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية طبقا للبند 5/3 من سابعًا.

(ج) النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات الشاملة، وهي الكليات التي تقبل من الشعبتين العلمية + الهندسية مثل كليات الزراعة - العلوم - التربية - الفنون التطبيقية -.....) - عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموعة الكليات الشاملة العلمية + الهندسية) + عدد الطلاب المقرر قبولهم في جميع الكليات التي تقبل المجموعة العلمية + الهندسية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية. طبقا للبندين 2، 5/3 من سابعًا.

(د) النسبة المئوية للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات النظرية والأدبية عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموع الكليات النظرية والأدبية + عدد الطلاب المقرر قبولهم في جميع الكليات النظرية والأدبية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية طبقا للبند 5/1 من سابعًا.

يتم تحديد عدد الأماكن المتاحة للطلاب المتقدمين من شهادة النيل الثانوية الدولية في كل كلية أو معهد يضرب النسبة المخصصة للشهادة في عدد الأماكن المقرر قبولها من حملة الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد مع جبر كسور الأماكن الي العدد الصحيح الأعلى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.