دانيلو يسجل هدف فلامنجو الثاني في مرمى بيراميدز

كأس إنتركونتيننتال، سجل دانيلو الهدف الثاني لـ فلامنجو البرازيلي في شباك نظيره بيراميدز، بالدقيقة 54 من المباراة، التي تجمعهما في إطار مواجهات كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال).

وكان ليو بيريرا سجل الهدف الأول لـ فلامنجو البرازيلي في شباك بيراميدز في الدقيقة 25.

تشكيل بيراميدز في مواجهة فلامنجو

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - زياد هيثم - علي جبر - أسامة جلال - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - دودو الجباس - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - إيفرتون داسيلفا.

مباراة بيراميدز ضد فلامنجو

ويسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق لقب عالمي جديد في بطولة إنتركونتننتال بعد حصده لقب القارات الثلاث في إنجاز جديد يحسب في تاريخه.

كما يسعى إلى مواصلة مشواره المشرف بالبطولة العالمية بعد إطاحته بأوكلاند سيتي وأهلي جدة السعودي.

مباراة بيراميدز وفلامنجو

ويتوج الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو بلقب كأس التحدي، كما يتأهل الفائز لمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي على لقب كأس القارات للأندية في اللقاء المقرر له يوم 17 ديسمبر الجاري في الدوحة.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا.

كأس إنتركونتيننتال، فلامنجو البرازيلي يتقدم على بيراميدز 1-0 في الشوط الأول

شاهد، أهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد فلامنجو

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تعيين الحكم الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم لإدارة مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في إطار دور نصف نهائي كأس القارات للأندية.

ويعاون الجاسم في إدارة المباراة، مواطنه طالب المري المساعد الأول، وسعود المقلة المساعد الثاني.

والحكم الرابع الكوستاريكي خوان كالديرون، ومواطنه الحكم الاحتياطي خوان كارلوس مورا.

بيراميدز بالأزرق وفلامنجو بالأحمر

وتقرر خلال الاجتماع الفني المباراة أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى البرتقالي الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي فلامنجو قميصه الأساسي الأحمر في الأسود، بينما سيظهر حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

