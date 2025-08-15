الجمعة 15 أغسطس 2025
تضم 17 مؤشرًا، الصحة تطلق منظومة متطورة لقياس الأداء وتعزيز جودة الخدمات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم الأداء في مديريات الشؤون الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، تضم 17 مؤشرًا موزعة على 12 قطاعًا رئيسيًا، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، تسريع الاستجابة لاحتياجات المرضى، وتوفير تجربة رعاية صحية أكثر كفاءة وأمانًا.

مؤشرات دقيقة تغطي قطاعات حيوية

 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المنظومة تشمل مؤشرات دقيقة تغطي قطاعات حيوية مثل تشغيل أقسام الطوارئ، سرعة اتخاذ القرارات الطبية، الطب الوقائي، مكافحة العدوى، الرعاية الصحية الأولية، تنمية الأسرة، تطوير المهن الطبية والتمريض، جودة الرعاية، سلامة المرضى، إدارة الأزمات والكوارث، الشؤون المالية والإدارية، الهندسة والتجهيزات، والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تهدف إلى توحيد آليات المتابعة والمساءلة، ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى بيانات دقيقة، ما أدى إلى إعادة هيكلة بعض المواقع القيادية في المديريات لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، مدير الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن الوزارة أعدت كتيبًا موحدًا للمؤشرات كمرجع إجرائي لفرق المتابعة، لضمان توحيد أدوات القياس عبر المحافظات ودقة المقارنات.

وأضافت أن التطبيق يتم من خلال زيارات ميدانية دورية، رصد وتحليل البيانات، ومراجعة مستمرة للمؤشرات مع إمكانية تحديثها وفق المستجدات، مشيرة إلى تدريب فرق المديريات على الرصد والتوثيق لضمان كفاءة التنفيذ.

قياس كفاءة استخدام الموارد

بدوره، أوضح الدكتور محمد سعد، مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، أن المنظومة تركز على قياس كفاءة استخدام الموارد، انتظام تنفيذ البرامج الصحية، وسلامة بيئة الرعاية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تتيح معالجة أي قصور فورًا، مما يعزز تجربة المريض داخل المنشآت الصحية.

الصحة تعلن اعتماد أول وحدة طب أسرة في قنا بمعايير الجودة الوطنية

الصحة تحذر من ضربات الشمس وتكشف 10 نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري

تؤكد وزارة الصحة التزامها بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مدركةً وجود تحديات تتطلب جهودًا مستمرة، وتعد هذه المنظومة خطوة نوعية نحو تحسين مستمر، ينعكس تدريجيًا على راحة المرضى وجودة الخدمات في جميع المحافظات، لضمان رعاية صحية أفضل للمواطنين.

