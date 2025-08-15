أبرزها تكدس العيادات وغياب إنذار الحريق، حملة تفتيش تكشف مخالفات بالمستشفيات الحكومية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن وجود بعض المخالفات وأوجه القصور داخل المستشفيات التابعة لها خلال حملة تفتيش لفريق الحوكمة لمتابعة أداء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي رصد لأهم أوجه القصور تضمنت:

١- نقص في أعداد أفراد الأمن

٢- نقص المولدات الكهربائية في بعض المنشآت

٣- عدم انتظام صيانة شبكات الغازات الطبية

٤-غياب أنظمة إنذار الحريق في بعض الأماكن

٥- ضعف خطط الإخلاء أو عدم تنفيذ مناورات دورية

٦- عدم انتظام حضور الأطباء

٧- تكدس العيادات

٨- طول فترات انتظار المرضى.

سرعة معالجة هذه الملاحظات من خلال مراجعة عقود الأمن

فيما وجهت الوزارة مديري المديريات بالمحافظات بسرعة معالجة هذه الملاحظات من خلال مراجعة عقود الأمن، توفير أعداد كافية من أفراد الأمن، استكمال اشتراطات الحماية المدنية، صيانة أنظمة الكهروميكانيكا والحريق، التحقق من سلامة شبكات الغاز، وتفعيل لجان خدمة المواطنين لمتابعة شكاواهم وآرائهم حول جودة الخدمات المقدمة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت تنفيذ فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية، مرورًا شاملًا على 676 منشأة طبية خلال النصف الثاني من يوليو 2025، شملت 211 مستشفى، 388 وحدة ومركز رعاية أولية، و77 مخزنًا طبيًا في محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وتهدف هذه الحملات الدورية إلى ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، تحسين كفاءة المنشآت الطبية، رصد أي قصور في الأداء، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.

وشملت المراجعة التحقق من انتظام سير العمل، كفاءة الأجهزة، صيانة التجهيزات الحيوية، توافر خطط الطوارئ والإخلاء، وسلامة أنظمة إطفاء الحرائق وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تقييم خدمات الأمن وتوزيع أفرادها.

