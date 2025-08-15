الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أبرزها تكدس العيادات وغياب إنذار الحريق، حملة تفتيش تكشف مخالفات بالمستشفيات الحكومية

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

كشفت وزارة الصحة والسكان عن وجود بعض المخالفات وأوجه القصور داخل المستشفيات التابعة لها خلال حملة تفتيش لفريق الحوكمة لمتابعة أداء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. 

وفي رصد لأهم أوجه القصور تضمنت: 

١- نقص في أعداد أفراد الأمن 

٢- نقص المولدات الكهربائية في بعض المنشآت 

٣- عدم انتظام صيانة شبكات الغازات الطبية 

٤-غياب أنظمة إنذار الحريق في بعض الأماكن 

٥- ضعف خطط الإخلاء أو عدم تنفيذ مناورات دورية 

٦- عدم انتظام حضور الأطباء

٧- تكدس العيادات

٨- طول فترات انتظار المرضى.

سرعة معالجة هذه الملاحظات من خلال مراجعة عقود الأمن

فيما وجهت الوزارة مديري المديريات بالمحافظات بسرعة معالجة هذه الملاحظات من خلال مراجعة عقود الأمن، توفير أعداد كافية من أفراد الأمن، استكمال اشتراطات الحماية المدنية، صيانة أنظمة الكهروميكانيكا والحريق، التحقق من سلامة شبكات الغاز، وتفعيل لجان خدمة المواطنين لمتابعة شكاواهم وآرائهم حول جودة الخدمات المقدمة. 

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت تنفيذ فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية، مرورًا شاملًا على 676 منشأة طبية خلال النصف الثاني من يوليو 2025، شملت 211 مستشفى، 388 وحدة ومركز رعاية أولية، و77 مخزنًا طبيًا في محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وتهدف هذه الحملات الدورية إلى ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، تحسين كفاءة المنشآت الطبية، رصد أي قصور في الأداء، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية. 

الصحة تحذر من ضربات الشمس وتكشف 10 نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري

نائب وزير الصحة: مهلة 45 يومًا لمعالجة السلبيات بمستشفيات المنيا

وشملت المراجعة التحقق من انتظام سير العمل، كفاءة الأجهزة، صيانة التجهيزات الحيوية، توافر خطط الطوارئ والإخلاء، وسلامة أنظمة إطفاء الحرائق وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تقييم خدمات الأمن وتوزيع أفرادها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشتراطات الحماية المدنية الخدمة الطبية المقدمة الدكتور خالد عبدالغفار الغازات الطبية المستشفيات الحكومية توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة خدمات صحية عالية الجودة ضربات الشمس مستشفيات المنيا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة تحذر من ضربات الشمس وتكشف 10 نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري

نائب وزير الصحة: مهلة 45 يومًا لمعالجة السلبيات بمستشفيات المنيا

الصحة: فرق الحوكمة راجعت 676 منشأة طبية في النصف الثاني من يوليو

حصاد شهر، حملة «100 يوم صحة» تقدم 47 مليونًا و230 ألف خدمة مجانية

بعد كارثة فرنسا، أمريكا تسحب الجبن الطري من متاجر واشنطن وعدد من الولايات بسبب خطر قاتل

هيئة الدواء: وقف صرف الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لعدد من الصيدليات المخالفة

نجاح جراحة نادرة لتركيب مفصل فخذ لمريض عمره 105 أعوام بمستشفى العجوزة

وزير الصحة يستقبل رئيس هيئة الشراء الموحد لبحث توطين صناعة مشتقات البلازما

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

توفي في الحال، طعن شاب بمدخل قرية الراهبين بالغربية

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة

الأرصاد: سحب رعدية وأتربة ورمال على هذه المناطق

إعلام إسرائيلي: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة

خدمات

المزيد

هل يمكن سداد مديونية البطاقات من الحساب في بنك مصر؟

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بمواجهة ظروف صعبة

ما ضوابط الاحتفال بالمولد النبوي؟ دار الإفتاء تُجيب

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads