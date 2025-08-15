وفد منظمة الحكماء يزور المراكز اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري ومعبر رفح

زار وفد منظمة «الحكماء» المستقلة الداعمة للسلام (The Elders)، المراكز اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، في مدينة العريش، والمخصصة لتعبئة المساعدات وتصنيفها وتكويدها طبقًا للمعايير الدولية المتفق عليها واستمع إلى شرح عن آليات العمل والتحديات اللوجيستية.

كما تفقد الوفد، على هامش زيارته لمدينة العريش، معبر رفح واطلع على اصطفاف شاحنات المساعدات المصرية التى يتم العمل على تفويجها إلى قطاع غزة، وكذلك مساعدات الأمم المتحدة، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في دعم غزة ومُدينًا عرقلة دخول المساعدات من الجانب الآخر في ظل الأزمة الغذائية الحادة التي يعيشها أهالي غزة.

وتعد منظمة «الحكماء» هي منظمة دولية مستقلة أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا عام 2007، وتضم قادة عالميين سابقين يعملون على تعزيز الحلول للقضايا الدولية الملحة.

وضم الوفد نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم ماري روبنسون، الرئيسة السابقة لإيرلندا، هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، إلى جانب ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة بمصر تتقدمهم إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر.

