الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خطوات التقديم والمميزات، كل ما تريد معرفته عن برنامج التأهيل التربوي من جامعة الأزهر

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو

أعلنت كلية التربية بنين بالقاهرة - جامعة الأزهر فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الدبلوم العام في التربية (التأهيل التربوي)، لجميع الخريجين والخريجات من الجامعات المصرية (الأزهرية والحكومية والخاصة والمعاهد العليا)، ما عدا خريجي التعليم المفتوح.


مميزات برنامج التأهيل التربوي من جامعة الأزهر 


 شهادة معتمدة من كلية التربية بنين بالقاهرة – جامعة الأزهر والمعترف بها محليا ودوليا ويمكنك توثيقها من الخارجية.

رسوم مدعومة من الأزهر الشريف– الأقل تكلفة على مستوى الجمهورية.

 مرونة الدراسة: أونلاين يومي الأربعاء والخميس، وحضوريا يومي الجمعة والسبت.
 الدراسة بنظام العام الواحد، والامتحانات في نهاية العام الدراسي.
 28 مركزًا دراسيًا موزعًا جغرافيًا لخدمتك في أنحاء الجمهورية.

على مدار العام توجد دورات معتمدة مجانية في تخصصات العلوم التربوية والتكنولوجية والتعليم الالكتروني المختلفة المعتمدة والموثقة من جامعة الأزهر ويمكن توثيق هذه الدورات من الخارجية للسفر أو للتقدم بها لمجالات العمل فتعطيك أفضلية وأولوية من غيرك وثقل للسيرة الذاتية الخاصة بك.

وأشارت الكلية إلى أن الأعداد والأماكن لهذا العام محدودة جدا والأولوية لأسبقية التقديم واستكمال الملفات والمصروفات.



ملخص خطوات التقدم لدفعة 2025/ 2026


(1) الدخول على المنصة من خلال هذا الرابط 


(2) تسجيل البيانات واختيار المركز والحصول على أكواد فوري لدفع 4 إيصالات (شاهد الخطوات في فيديو)
(3) بعد دفع فوري قم بتصوير الإيصالات 3 صور، ثم ارجع إلى المنصة لاستكمال البيانات أو تعديلها.
(4) اطبع ملف التقدم الموجود على المنصة والمدون به بياناتك التي أدخلتها.
(5) جهز الملف والأوراق المطلوبة كما هو موضح بالإعلان.


(6) توجه إلى كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بمدينة طيبة بالأقصر التي بها مقر المركز الذي سجلت فيه، وقدم الأوراق وقم بعمل المقابلة الشخصية والكشف الطبي، واستكمل باقي المصروفات نقدًا (لا تعتبر مقبولا إلا بعد هذه الخطوة).
(7) بعد استكمال إجراءات التقديم يمكنك الحصول على إفادة لتقديمها في مسابقات المعلمين الجديدة خلال أسبوع من استكمال ملف التقديم الخاص بك.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التأهيل التربوي الجامعات المصرية برنامج التأهيل التربوى برنامج الدبلوم العام في التربية جامعة الأزهر كلية التربية بنين بالقاهرة

مواد متعلقة

تنسيق جامعة الأزهر 2025، موعد تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية وحسم مصير كلية الآثار

تنسيق جامعة الأزهر 2025، مد فترة التسجيل لاختبارات القدرات إلى الأحد القادم

التأمين الصحي الشامل للطلاب الأبرز، إجراءات جديدة من جامعة الأزهر للوافدين

جامعة الأزهر تعلن بدء التقديم الإلكتروني للمدن الجامعية للطلاب القدامى، رابط التسجيل

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد بالهرم

الوزير اسمه علاء فاروق

كهرباء الإسماعيلية يخطف تعادلا مثيرا من بتروجت 2/2 في الدوري الممتاز (صور)

ديانج أساسيا، ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري الممتاز

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

الجمهور يهاجم إدارة برنامج the voice بسبب لجان التحكيم

الضابط حطم زجاج السيارة بيده، تفاصيل "مطاردة هوليودية" لسائق متهور على كوبري أكتوبر (فيديو)

البتلو يرتفع 33.5 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

خطوات التقديم والمميزات، كل ما تريد معرفته عن برنامج التأهيل التربوي من جامعة الأزهر

أسعار القصدير اليوم الجمعة

كيفية الحفاظ على الحقوق التأمينية للموظف حال الفصل من العمل

البتلو يرتفع 33.5 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له؟

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

حبست كلبين في مزرعة بغرض الحراسة وغفلت عنهما ونفقا.. هل عليّ ذنب؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads