خطوات التقديم والمميزات، كل ما تريد معرفته عن برنامج التأهيل التربوي من جامعة الأزهر

أعلنت كلية التربية بنين بالقاهرة - جامعة الأزهر فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الدبلوم العام في التربية (التأهيل التربوي)، لجميع الخريجين والخريجات من الجامعات المصرية (الأزهرية والحكومية والخاصة والمعاهد العليا)، ما عدا خريجي التعليم المفتوح.



مميزات برنامج التأهيل التربوي من جامعة الأزهر



شهادة معتمدة من كلية التربية بنين بالقاهرة – جامعة الأزهر والمعترف بها محليا ودوليا ويمكنك توثيقها من الخارجية.

رسوم مدعومة من الأزهر الشريف– الأقل تكلفة على مستوى الجمهورية.

مرونة الدراسة: أونلاين يومي الأربعاء والخميس، وحضوريا يومي الجمعة والسبت.

الدراسة بنظام العام الواحد، والامتحانات في نهاية العام الدراسي.

28 مركزًا دراسيًا موزعًا جغرافيًا لخدمتك في أنحاء الجمهورية.

على مدار العام توجد دورات معتمدة مجانية في تخصصات العلوم التربوية والتكنولوجية والتعليم الالكتروني المختلفة المعتمدة والموثقة من جامعة الأزهر ويمكن توثيق هذه الدورات من الخارجية للسفر أو للتقدم بها لمجالات العمل فتعطيك أفضلية وأولوية من غيرك وثقل للسيرة الذاتية الخاصة بك.

وأشارت الكلية إلى أن الأعداد والأماكن لهذا العام محدودة جدا والأولوية لأسبقية التقديم واستكمال الملفات والمصروفات.





ملخص خطوات التقدم لدفعة 2025/ 2026



(1) الدخول على المنصة من خلال هذا الرابط



(2) تسجيل البيانات واختيار المركز والحصول على أكواد فوري لدفع 4 إيصالات (شاهد الخطوات في فيديو)

(3) بعد دفع فوري قم بتصوير الإيصالات 3 صور، ثم ارجع إلى المنصة لاستكمال البيانات أو تعديلها.

(4) اطبع ملف التقدم الموجود على المنصة والمدون به بياناتك التي أدخلتها.

(5) جهز الملف والأوراق المطلوبة كما هو موضح بالإعلان.



(6) توجه إلى كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بمدينة طيبة بالأقصر التي بها مقر المركز الذي سجلت فيه، وقدم الأوراق وقم بعمل المقابلة الشخصية والكشف الطبي، واستكمل باقي المصروفات نقدًا (لا تعتبر مقبولا إلا بعد هذه الخطوة).

(7) بعد استكمال إجراءات التقديم يمكنك الحصول على إفادة لتقديمها في مسابقات المعلمين الجديدة خلال أسبوع من استكمال ملف التقديم الخاص بك.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.