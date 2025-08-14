الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بـ220 شاحنة، الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ15 من زاد العزة إلى غزة

معبر رفح البري
معبر رفح البري

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الخميس، قافلة “زاد العزة.. من مصر إلى غزة” الـ 15، حاملة عدد من شاحنات من المساعدات الغذائية والطبية في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة. 

الهلال الأحمر المصري يدفع نحو 220 شاحنة في قافلة «زاد العزة» الـ 15 إلى غزة  

حملت القافلة الـ 15 من «زاد العزة»، نحو 220 شاحنة، تضم أطنانًا من المساعدات الغذائية والدقيق، مستلزمات طبية، ومواد إغاثية لازمة يحتاجها القطاع، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي القطاع.

يذكر أن قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

الطقس اليوم، تكاثر السحب الرعدية الممطرة على جنوب سيناء

نجاح زراعة القطن في سيناء لأول مرة

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من 36 ألف شاحنة محملة بنحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.

