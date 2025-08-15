الصحة تعلن فتح باب التقديم لوظائف قيادية بقطاع الطب الوقائي

أعلن قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بديوان عام وزارة الصحة والسكان عن فتح باب التقديم للاستفادة من كوادر جديدة للانضمام إلى بنك الوظائف القيادية بالقطاع، للعمل على المستويين المركزي والطرفي، وذلك بنظام الندب أو الإعارة من الجهات والمنشآت التابعة للوزارة، في مجالات:

الصحة العامة

شؤون البيئة

الأمراض المدارية

المعامل المركزية



وأكدت وزارة الصحة أن شروط التقديم تشمل:

1. الحصول على بكالوريوس في أحد التخصصات التالية:

الطب والجراحة

الصيدلة

طب الأسنان

العلاج الطبيعي

الكيمياء

تكنولوجيا العلوم الصحية

2. الحصول على دراسات عليا أو برامج تدريبية متخصصة في أحد المجالات المرتبطة بطبيعة عمل القطاع، مثل:

الصحة العامة

الوبائيات

مكافحة العدوى

صحة البيئة

التحاليل المعملية

الأمراض المدارية وناقلات الأمراض

إدارة الرعاية الصحية

النظم الصحية

طوارئ الصحة العامة

3. خبرة عملية لا تقل عن عامين في مجالات الطب الوقائي والصحة العامة.



4. إجادة العمل على الحاسب الآلي (Word – Excel – PowerPoint).



5. إجادة اللغة الإنجليزية.



6. اجتياز المقابلة الشخصية.

اوضحت ان المستندات المطلوبة تشمل:

بيان حالة معتمد من جهة العمل موضحًا الموقف من الجزاءات.

السيرة الذاتية.

