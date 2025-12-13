السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة وأوساسونا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد أوساسونا، بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإسباني - الليجا.

وألغى حكم المباراة هدف لفريق برشلونة سجله فيران توريس في الدقيقة 23 بداعي التسلل على رافينيا الذي صنع الهدف.

ترتيب برشلونة وأوساسونا في الليجا

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بينما يأتي أوساسونا في المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.

تشكيل برشلونة ضد أوساسونا

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، إريك جارسيا، لامين يامال، رافينيا، فيران توريس.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد.

بينما جلس على مقاعد البدلاء كل من: تير شتيجن، روبرت ليفاندوفسكي، أندرياس كريستينسن، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، بيرنال، خوفري، درو، روني باردجي، كوشين، تومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة ضد أوساسونا برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني الليجا

مواد متعلقة

تشكيل برشلونة لمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يحسم مواجهة فالنسيا بثنائية في الدوري الإسباني

ريال مدريد يسقط أمام سيلتا فيجو 2-0 في الدوري الإسباني

إسبانيول يفوز على رايو فاييكانو بهدف في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على بيرنلي 2-1 في الشوط الأول

بيراميدز يودع كأس إنتركونتيننتال بعد الخسارة أمام فلامنجو بثنائية نظيفة (صور)

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميتز في الدوري الفرنسي

شاهد، أهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)

برشلونة وأوساسونا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإسباني

الطقس الآن، غطاء سحابي على أغلب الأنحاء وهذه درجة الحرارة بالقاهرة

29 طعنًا على نتائج انتخابات النواب 2025 في الـ 19 دائرة الملغاة بالجولة الأولى

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضابط إدراك الركعة في صلاة الجماعة، الإفتاء توضح الآراء الفقهية

أدعية لزيادة البركة في الزواج منذ البداية

من صفات الجلال والعظمة، الإفتاء توضح مفهوم البقاء واتصاف الله به

المزيد
الجريدة الرسمية
ads