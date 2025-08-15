12 معلومة عن اللواء ماهر هاشم سكرتير عام محافظة أسوان الجديد

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حركة سكرتيرى العموم وسكرتيرى عموم مساعدين، وتم تعيين اللواء ماهر هاشم سكرتيرا عاما لمحافظة أسوان.

وتولى اللواء ماهر هاشم سكرتيرا عاما لمحافظة أسوان الحالى، العديد من المناصب القيادية فى المحليات جاءت كالتالي:

تولى منصب سكرتير عام محافظة جنوب سيناء . تولى منصب سكرتير عام محافظة السويس . تولى منصب سكرتير عام مساعد لمحافظات أسوان، الإسماعيلية، وكفر الشيخ. كان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والهيئات الرقابية بالمجلس العسكري . عضو مجلس إدارة هيئة الخدمات الحكومية للأموال المستردة بوزارة المالية . عضو مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية. عضو الهيئة الاستشارية العليا ومجلس الحكماء للوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية حصل هاشم على دكتوراه في الاقتصاد ودكتوراه أخرى في القانون، مما يعكس تأهيله الأكاديمي العالي والواسع. خبير اقتصادي وإداري ذو خبرة تتجاوز 30 عامًا في العمل القيادي والمعلوماتي التنفيذي والتنموي. تربطه صلة قرابة بالشيخ الدكتور أحمد عمر هاشم، فهو عمه. قيادة محلية لها بصماتها القوية واهتمامه الأول خدمة المواطن والارتقاء بمنظومة العمل والقضاء على الفساد . يهتم بمشروعات التحول الرقمي في المجالات الأمنية والتنظيمية.

وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة محلية محدودة

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اعتمدت حركة محلية محدودة لعدد من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين فى 10 محافظات، وتضمنت الحركة تعيين 7 سكرتيري عموم جدد، وهم:

عبدالله عاشور حسن سكرتير عام الأقصر وماهر محمد كامل هاشم سكرتير عام أسوان، وأحمد عبداللاه توفيق وزيري سكرتير عام السويس، وأحمد محمد عبده الإسكندراني سكرتير عام الإسماعيلية وسامي أحمد فؤاد علام سكرتير عام قنا، محمد محمود أنيس سكرتير عام المنيا وعمر محمود الشافعى الأكرت سكرتير عام جنوب سيناء.

كما تضمنت الحركة تعيين 5 سكرتيرين مساعدين للمحافظات ، وهم رماح السيد هاشم سكرتير مساعد أسوان، وإيهاب محمد مكاوي سكرتير مساعد جنوب سيناء وطارق محمد أبوالعطا سكرتير مساعد القاهرة وطارق محمد عبدالرحمن بحيري سكرتير مساعد دمياط وأحمد محمد جمال الدين سكرتير مساعد بنى سويف.

ووجهت منال عوض، القيادات الجديدة بأهمية التواجد الميدانى فى الشارع والتفانى والعطاء فى العمل وخدمة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ووضع حلول سريعة لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ضرورة المتابعة الدورية للملفات الخدمية والتنموية المختلفة على أرض المحافظات ودفع وتيرة العمل بها وتحقيق معدلات إنجاز فى تلك الملفات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تقوم بصورة مستمرة بتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية فى مختلف الدرجات الوظيفية بالتنسيق مع السادة المحافظين والأجهزة المعنية، لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية وتصعيد الكوادر المحلية المتميزة واستبعاد المقصرين منهم.

