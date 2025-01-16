الخميس 16 يناير 2025
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محافظات

حركة محليات محدودة بالإسماعيلية

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،فيتو

أصدر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عدة قرارات تضم تغير بعض القيادات في المحليات بمراكز وقرى المحافظة لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وتطوير منظومة العمل المؤسسي بالمحافظة، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية. 

تكليفات لقيادات الصف الثاني بالمحاليات 

وتضمنت القرارات  التي اصدرها محافظ الإسماعيلية تكليف شافعي عبد الرازق أبو بكر بالعمل "نائبًا لرئيس مركز ومدينة فايد"، ومحمد عادل عبد القوي جريش نائبًا لرئيس مركز ومدينة فايد"، رجب عطا الله عبد اللاه نائبًا لرئيس مركز ومدينة أبوصوير"، محمد أحمد أحمد صالح نائبًا لرئيس مركز ومدينة أبوصوير"، مروة عبد الغني إبراهيم سكرتيرًا لمركز ومدينة أبوصوير. 

بالإضافة إلى تعيين سهير محمد عبد السلام رئيسًا لقرية أبوسلطان، نسرين عبد الحميد أحمد رئيسًا لقرية سرابيوم، عمرو أحمد دسوقي رئيسًا لقرية هويس سرابيوم، محمد عبد الله عبد القادر رئيسًا لقرية فنارة بفايد في الإسماعيلية، أحمد محمد علي شحاتة رئيسًا لقرية كسفريت، محمد محمد فريد أحمد رئيسًا لقرية أبوصوير البلد ورمضان السيد حسن محمد رئيسًا لقرية البياضية وصالح السيد محمد رئيسًا لقرية المنايف وعلي محمد مصطفى محمد رئيسًا لقرية السبع آبار الشرقية وعمرو رمضان محمد رئيسًا لقرية المحسمة.

كما تم تعيين ابتسام أحمد حسن ربيع سكرتيرًا لقرية هويس سرابيوم وعبد الناصر ذكي محمد محمد سكرتيرًا لقرية فنارة، رشا العزب عبد الصبور سكرتيرًا لقرية أبوصوير البلد، محمد سامي محمد حسن سكرتيرًا لقرية المحسمة، دهشان حسن إسماعيل سكرتيرًا لقرية الواصفية، منار عودة عطية سكرتيرًا لقرية السبع آبار الغربية، وليد سعيد محمد سكرتيرًا لقرية السبع آبار الشرقية.

تطوير شامل بالمحليات 

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير شامل في منظومة وخطة العمل، مما ينعكس بدوره على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة. 

تشديات على التواجد الميداني 

موجهًا بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لهم، مؤكدًا أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع. 

مضيفًا "ملفات النظافة العامة، والقضاء على العشوائيات ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والاستجابة لشكاوى المواطنين على قمة الأولويات داخل محافظة الإسماعيلية".  

مختتمًا "أتمنى كل التوفيق والسداد في مهام عملكم الجديدة، مع توفير كافة أوجه الدعم وسبل النجاح لكم، وسيتم متابعة وتقييم منظومة العمل بكافة الوحدات المحلية بشكل يومي".

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