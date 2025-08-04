أخبار مصر: 20% انخفاضًا في أسعار اللحوم، ماراثون انتخابات الشيوخ 2025 ينطلق اليوم، القبض على الشبح، طائرة تنتهك المجال الجوي لإقامة ترامب

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ينطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

اعترضت مقاتلات أمريكية الإثنين طائرة مدنية انتهكت المجال الجوي لإقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيوجيرسي، حسبما ذكرت “فوكس نيوز”.

أرجعت الفنانة ميرنا جميل، سبب قلة أعمالها الفنية، بالرغم من الأدوار التي قدمتها ولاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، إلى أخطاء صدرت منها، قائلة: "أنا معترفة إنها كانت أخطاء مني، كنت بقول أنا أعمل عمل واحد في السنة".

وجه هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، التحية لوزير الزراعة على تنفيذ أول مطالب الشعبة، والمتمثل في دعم الفلاح البسيط، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة اتخذت خطوات إيجابية ملموسة لصالح صغار المربين، خاصة من يمتلكون رأسًا أو رأسين من الماشية.

هاجم الكاتب الإسرائيلي بن كسبيت الحكومة الإسرائيلية بحدة، واصفا إياها بأنها حكومة حقيرة فتحت أبواب الجحيم على نفسها وعلينا.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر ليلى الشبح، داخل منزلها وبحوزتها مجوهرات ذهبية ودولارات، بعد أن ظهرت في بث مباشر وجّهت خلاله اتهامات علنية لعدد من الشخصيات العامة، تضمن بعضها مزاعم خطيرة تمسّ سمعتهم وتشكك في تورطهم بجرائم جنائية.

تقام اليوم الإثنين، عدة مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد 2025-2026 والذي ينطلق خلال الأيام القليلة القادمة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بعد منتصف الليل، مدينة طوباس.

أعلن الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، بدء تنفيذ مبادرة جديدة لخفض الأسعار اعتبارًا من اليوم الإثنين، لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

أعلنت أستراليا في بيان، عن وزيرتي الخارجية والتنمية الدولية، أنها ستقدم مساهمة إضافية قدرها 20 مليون دولار استجابة للكارثة بغزة.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن شرط جديد يتم تطبيقه لأول مرة للتقديم على شقق الطرح الثاني سكن لكل المصريين 7، وذلك فيما يخص شقق الإيجار القديم.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، اليوم الإثنين، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينة حلايب مع فرص لسقوط أمطار خفيفة.

تنطلق اليوم الإثنين، انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الداخل، بعدما استمرت على مدار يومين للمصريين في الخارج.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيصل إلى روسيا في السادس أو السابع من أغسطس الجاري، حسبما ذكرت “رويترز”.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وقد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى.

ألقت قوات البحث الجنائي بالأمن العام بالتعاون مع إدارة مباحث الإنترنت القبض على سيدة وشريك لها، زعمت قدرتهما على تعديل نتائج طلاب الثانوية العامة، مقابل دفع مبالغ مالية تبدأ من 4500 جنيه وتصل إلى 12 ألف جنيه، بحسب ما ورد في رسائل ترويجية تم بثها عبر قناة تليجرام.

اعتدت شرطة الاحتلال على عدد من المستوطنين المتظاهرين فى تل أبيب، للمطالبة بسرعة عقد صفقة تبادل الأسرى، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

قال الخبير الاقتصادي، إيهاب محمود، إن هناك ضرورة لتطبيق التجربة الصينية في مصر من أجل دعم الاقتصاد وقوة الجنيه المصري.

أثارت التكلفة الباهظة التي خصصتها الحكومة الأرمينية لتنظيم حفل نجمة البوب الأمريكية جينيفر لوبيز في العاصمة يريفان جدلا واسعا في البلاد، وسط اتهامات بانتهاك الدستور وشبهات فساد.

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنه لا يمكن أن يتحقق الأمن في المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، حبس البلوجر سوزي الأردنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليها، بنشر محتوى غير أخلاقي والظهور في فيديو يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء العام.

لقي 7 سجناء مصرعهم وأصيب 11 آخرين، في سجن بولاية فيراكروز شرقي المكسيك وفق ما أعلنت السلطات بسبب أعمال شغب استمرت طوال الليل.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2025 فور انتهاء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ويُتاح لطلاب المرحلتين الأولى والثانية معًا، والفترة المتوقعة للتسجيل هي 5 أيام تقريبًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن تشهد انخفاضًا ملحوظًا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث بلغ سعر الكيلو الحي نحو 62 إلى 63 جنيهًا، بينما استقر سعر المجمد عند 62 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يأتي في ظل جهود لتخفيض الأسعار بما يتناسب مع مدخلات الإنتاج.

تتجه أنظار الشارع السياسي والمهتمين بالشأن العام إلى انتخابات مجلس الشيوخ، هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يُعدّ إحدى الركائز الداعمة للهيكل التشريعي في البلاد، بجانب مجلس النواب.

يبحث طلاب الثانوية العامة عن الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية والمقرر أن تنطلق الأربعاء المقبل.

تنظر اليوم الإثنين الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة محاكمة محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة المعروفة إعلاميًّا بـ"الهيكل الإدارى للإخوان".

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