الـ 92% بـ 12 ألف جنيه، القبض على سيدة زعمت قدرتها على تعديل درجات الثانوية العامة

ألقت قوات البحث الجنائي بالأمن العام بالتعاون مع إدارة مباحث الإنترنت القبض على سيدة وشريك لها، زعمت قدرتهما على تعديل نتائج طلاب الثانوية العامة، مقابل دفع مبالغ مالية تبدأ من 4500 جنيه وتصل إلى 12 ألف جنيه، بحسب ما ورد في رسائل ترويجية تم بثها عبر قناة تليجرام.



وكانت سيدة تُدعى نهلة مصطفى زعمت عبر قناة إلكترونية على تطبيق تليجرام، امتلاكها القدرة على تعديل نتائج طلاب الثانوية العامة، مقابل دفع مبالغ مالية تبدأ من 4500 جنيه وتصل إلى 12 ألف جنيه، بحسب ما ورد في رسائل ترويجية بثّتها بنفسها عبر القناة.



وحسب المُحادثات ادّعت السيدة أن بإمكانها رفع درجات المواد من داخل الكنترول الرسمي عبر أشخاص مُختصين، زاعمة بأن العملية موثقة وأن النتيجة تُسلّم للطالب مختومة بختم الوزارة، دون أن تقدّم أي إثبات أو دليل على صحة أقوالها.

وادعت أن الطالب لا يحتاج لرفع التظلم بنفسه، قائلة: إحنا اللي بنعمله مش حضرتك، كل اللي عليك تختار المجموع وتبعت البيانات المطلوبة، مطالبة الطلاب بإرسال الاسم ورقم الجلوس والمحافظة والتخصص (علمي علوم/رياضة أو أدبي)، بالإضافة إلى اسم المدرسة وعنوانها.

وخلال رسالتها المزعومة حددت أسعار التعديل حسب المجموع المطلوب، إذ زعمت أن الحصول على نتيجة بنسبة 70% يكلف 4500 جنيه، بينما يرتفع المبلغ إلى 5500 جنيه لـ75%، و9000 جنيه لـ85%، ويصل إلى 12000 جنيه للحصول على 92%، كما قالت إن الدفع يتم فقط عبر خدمة محفظة شركة اتصالات شهيرة، وإرسال إيصال التحويل وبيانات الطالب لبدء التعديل خلال ساعتين.

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